Сенат США рассмотрит резолюцию по противодействию строительства СП-2

Такие проекты, как "Северный поток — 2", представляют угрозу для европейской энергетической безопасности, и мы согласны с Европейским парламентом, что проект должен быть отменён

Комитет по иностранным делам сената конгресса США на следующем заседании намерен рассмотреть резолюцию, направленную против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении на сайте верхней палаты парламента.В документе, авторами которого стали пять сенаторов от демократов и республиканцев, содержится призыв к Дональду Трампу ввести санкции и принять меры к остановке строительства газопровода, который свяжет Россию и Германию.- говорится в тексте документа.Также сенаторы призывают администрацию Белого дома "дать решительный отпор российской агрессии на Черном море" и оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала. В случае одобрения резолюция будет носить сугубо декларативный характер, а ее положения не будут обязательными для выполнения.Такую же резолюцию в декабре прошлого года приняла Палата представителей Конгресса. В ней американские конгрессмены призывали страны ЕС отказаться от строительства СП-2 и ввести против него санкции.Соединенные Штаты выступают категорически против строительства газопровода "Северный поток-2", мотивируя это тем, что Россия якобы хочет экономически поработить Европу, называя этот проект сугубо политическим. В Москве данное утверждение Вашингтона опровергли, заявив, что СП-2 - это экономический проект, а за призывами США к запрету строительства газопровода стоит желание наводнить Европу своим дорогим сланцевым газом.