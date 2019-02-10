Власти ЛДНР с интересом наблюдают, как на линии разграничения гибнут люди



Простреленный круп коня князя Владимира возле пункта пропуска на Станице Луганской Простреленный круп коня князя Владимира возле пункта пропуска на Станице Луганской

«Украинская агрессия проявляется не только в целенаправленных обстрелах по населенным пунктам Республики. На контрольных пунктах въезда-выезда украинские пограничники и СБУшники по-своему издеваются над мирным населением. Они намеренно создают препятствия и всячески затягивают процесс пропуска транспорта и мирных граждан на КПВВ…»

7 февраля КПВВ на линии разграничения снова оказались в центре внимания. На КПВВ «Александровка» умер профессор Донецкого медуниверситета, доктор медицинских наук Юрий Крюк. В тот же день умер мужчина на КПВВ «Майорск». Одиннадцатая смерть с начала года. Депутаты Народного Совета ДНР еще 26 января грозно свели брови и пообещали разобраться с проблемой. Как будто это что-то новое – люди умирают из-за скотских условий четвертый год.Конечно, смерть Юрия Крюка объяснили естественными причинами. Это даже как-то скучно. Куда затейливее поступил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, который обвинил в смерти 62-летнего мужчины украинскую сторону:То, что украинцы могут поступать нехорошо, всем уже давно известно. Проблема только в том, что ситуация одинаково плоха что со стороны Украины, что со стороны ДНР и ЛНР. И люди там мрут исправно и достаточно часто. И для того чтобы понять причины, вовсе не надо отправлять на КПВВ летучий депутатский десант во главе с экс-нардепом Украины Владимиром Бидевкой. Ситуация всем давно известна.Народ уже активно интересуется: неужели депутатам Народного Совета за две недели не удалось выявить корень проблемы? Пока речь идет только о дивном способе заработка, организованном неизвестными предприимчивыми гражданами ДНР, которые однозначно входят в высшие эшелоны силовых структур (иначе как бы им удалось все это организовать?).Депутат Народного Совета Сергей Сверчков «разоблачил» схему, которая действует в ДНР. По его мнению, рейсовые автобусы специально задерживают, чтобы люди переходили КПВВ пешком и пользовались услугами каких-то мутных автобусов, которые доставляют их на «ноль» и обратно за 100-300 рублей. Кроме того, высаживают из рейсовых автобусов тех, кто едет стоя, в общем, всеми силами мотивируют людей пользоваться услугами.Это, конечно, прекрасно, что на третий или четвертый год работы этой схемы ее наконец заметили в Народном Совете (лишь бы не возглавили или не начали брать процент, а то цены еще вырастут). Беда лишь в том, что они так с ней ничего и не сделали. Да и вообще, если уж быть совсем откровенным, чаще всего люди умирают не из-за пересадки в дорогой автобус.В ЛНР на станице Луганской вообще люди пешком ходят. И что бы вы думали – мрут, окаянные, пусть и не так часто, но тоже с завидной периодичностью. И причины не меняются – полное отсутствие инфраструктуры, нехватка персонала, его низкая квалификация и хамское поведение.Нет нормальных отхожих мест. Учитывая, как долго там находятся люди, необходимо сделать полноценные туалеты с возможностью умыться и привести себя в порядок. Нет комнаты матери и ребенка. Нет нормального медпункта – поставить где-то на обочине скорую или медицинскую палатку явно недостаточно. Нет возможности нормально попить и поесть. Нет, по сути, ничего, хотя за эти годы давно можно было построить полноценные городки, ориентированные на сохранение здоровья и повышение комфорта людей, которые пересекают линию разграничения.Разумеется, больше всего тормозит процесс перехода именно отсутствие персонала и его, как бы это сказать, некомпетентность. Конечно, попадаются разные товарищи, но некоторые экземпляры просто поражают своими выдающимися талантами. Если не могут взять качеством – почему бы не взять количеством?Особенно «доставляют» кадры, которые внезапно чувствуют крылья за спиной и увлекаются таможенным досмотром. Самому автору на ту сторону категорически нельзя, но периодически приходится забирать из «Майорска» родственника, периодически выезжающего за пенсией. Однажды чуть было не зашиб особо активного юношу, который пытался «изъять» три килограмма копченого сала – якобы много это. Благо подошел кто-то старший и вразумил дурака. Но ведь не у всех есть в распоряжении центнер живого веса с крайне скверным характером. Представьте, если у какого-то пенсионера отберут купленные (пусть даже сверх нормы) для родственников гостинцы! Это же инфаркт как минимум!В общем, надо отзывать Бидевку и Со с КПВВ – чего зря третью неделю мерзнуть, и начинать обустройство нормальных пропускных пунктов. Со всеми удобствами и т. д. Потому что эта линия разграничения, сколько бы ни паниковал Басурин, у нас тут, судя по всему, еще какое-то время будет на месте. А потому надо прекратить заниматься ерундой и сделать все так, чтобы было удобно и людям, контролирующим въезд-выезд, и людям, путешествующим туда или обратно. Кстати, на таможенных пунктах с Россией ситуация тоже не блестящая.