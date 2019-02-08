Суд вынес решение по делу о трагическом инциденте на авиабазе "Хмеймим"
Газета «Коммерсантъ» публикует материал, в котором сообщает о судебном решении по уголовному делу, обвиняемым в котором проходил морпех ВС РФ Руслан Ильясов. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и убийстве в состоянии аффекта. Основой для обвинения послужил трагический инцидент, произошедший на российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия в 2017 году.
Утверждается, что Руслан Ильясов несколько раз ударил ножом своего подчинённого – матроса контрактной службы морской пехоты Алмаза Абуталиева. Причиной агрессии со стороны Ильясова, как заявлено в «Ъ», явилось оскорбление в нецензурной форме, услышанное им от своего подчинённого после сделанного тому замечания. Также в материалах говорится о том, что матрос не только оскорбил своего непосредственного начальника, но и ударил в лицо, после чего тот упал. А после падения Абуталиев, как свидетельствовали очевидцы, несколько раз ударил Ильясова по голове ногой.
После нанесения ударов ножом Ильясов сам сдался командованию. Всё это, как утверждается, происходило на глазах сослуживцев.
Дело рассматривалось Кировским судом Астрахани. Вердикт был таков: ограничение по военной службе на срок 22 месяца, удержание 20% доходов за этот период в пользу государства. Срок наказания в выслугу лет не засчитывается. Гражданским судом Ильясову назначены выплаты по 300 тысяч рублей в адрес потерпевшей стороны.
Потерпевшая сторона осталась неудовлетворена приговором в отношении Ильясов, посчитав, что решение суда крайне мягкое.
Утверждается, что Руслан Ильясов несколько раз ударил ножом своего подчинённого – матроса контрактной службы морской пехоты Алмаза Абуталиева. Причиной агрессии со стороны Ильясова, как заявлено в «Ъ», явилось оскорбление в нецензурной форме, услышанное им от своего подчинённого после сделанного тому замечания. Также в материалах говорится о том, что матрос не только оскорбил своего непосредственного начальника, но и ударил в лицо, после чего тот упал. А после падения Абуталиев, как свидетельствовали очевидцы, несколько раз ударил Ильясова по голове ногой.
После нанесения ударов ножом Ильясов сам сдался командованию. Всё это, как утверждается, происходило на глазах сослуживцев.
Дело рассматривалось Кировским судом Астрахани. Вердикт был таков: ограничение по военной службе на срок 22 месяца, удержание 20% доходов за этот период в пользу государства. Срок наказания в выслугу лет не засчитывается. Гражданским судом Ильясову назначены выплаты по 300 тысяч рублей в адрес потерпевшей стороны.
Потерпевшая сторона осталась неудовлетворена приговором в отношении Ильясов, посчитав, что решение суда крайне мягкое.
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