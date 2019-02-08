Американские СМИ напомнили о проекте «Красные орлы»

Порой самолеты находили в болотах и пустынях. Бог знает, где еще. Команде техобслуживания порой приходилось собирать буквально по частям,

С 1978 по 1988 год в ВВС США существовала секретная тестово-оценочная эскадрилья «Красные орлы», (кодовое название Constant Peg). Цель ее создания – научить американских летчиков побеждать советские истребители. Об этом пишет The National Intertst Сообщается, что за 10 лет было совершено около 15 тыс. боевых вылетов и подготовлено 6 тыс. пилотов.Советские самолеты для эскадрильи собирались по всему миру. Идея создать такое подразделение родилась после того, как американцам удалось захватить несколько МиГов в ходе войны во Вьетнаме. Секретный аэродром был построен в Неваде неподалеку от базы ВВС Неллис.рассказал журналу экс-командир «Красных орлов» полковник в отставке Гейл Пек.К 1985 году в эскадрилье насчитывалось 26 самолетов МиГ-21/23. Примерно через каждую тысячу летных часов самолеты разбивались. Уровень аварийности превышал средний показатель по ВВС в 30 раз.По словам командира, пилоты любили МиГ-21 и побаивались МиГ-23, который «будет ускоряться до тех пор, пока не взорвется».А как же воспринимали советские самолеты те летчики, которым приходилось вступать с ними в учебный бой? Первая реакция – всегда шок.Как отметил один из бывших «противников», у него от удивления глаза на лоб полезли. Но дело это полезное: «всегда легче сражаться с известным тебе самолетом, о возможностях которого ты знаешь не понаслышке», добавил он.Проект был рассекречен в 2006 году. За полеты российских самолетов семейства Су-27 и МиГ-29 сегодня отвечают другие организации.