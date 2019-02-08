ВВС Катара получили первый двухместный истребитель Rafale DQ

Военно-воздушные силы Катара получили первый из числа заказанных истребителей Dassault Rafale - двухместный истребитель Rafale DQ. Торжественная церемония передачи самолета прошла на головном предприятии французской компании Dassault Aviation в Мериньяке близ Бордо, передает блог bmpd.В ВВС Катара самолеты Rafale получили официальное название "Аль-Адият" ("Всадник", "Скачущий").Контракт на приобретение 24 многофункциональных истребителей Dassault Rafale (18 одноместных Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ), с возможностью приобретения еще 12, был подписан между французской корпорацией и ВВС Катара в мае 2015 года. В стоимость контракта вошла техническая и сервисная поддержка, обучение, и поставки вооружения. В декабре 2017 года стороны подписали второй контракт на поставку еще 12 самолетов.Поставляемые Катару самолеты Dassault Rafale EQ/DQ отличаются применением ряда усовершенствований и новых систем, в том числе нефранцузского производства, в частности установкой израильской нашлемной системы целеуказания Elbit Systems Targo II и американских подвесных прицельно-навигационных контейнеров Lockheed Martin Sniper XR.Всего на данный момент для ВВС Катара построено три двухместных истребителя Rafale DQ и минимум семь одноместных Rafale ЕQ. Поставка 24 самолетов планируется к концу 2020 года, еще 12 - в 2021-2022 годах.Как сообщает блог, Катар к настоящему времени заказал 96 современных многофункциональных истребителей трех типов: 36 французских истребителей Rafale, 36 американских истребителей Boeing F-15QA и 24 истребителей Eurofighter Typhoon. Кроме этого заказано девять учебно-боевых самолетов Hawk AJT.На сегодняшний день ВВС Катара имеют на вооружении всего 12 боевых истребителей Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и шесть учебно-боевых самолетов Alpha Jet E.