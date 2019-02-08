В США испытали гаубицу на дальность выстрела свыше ста километров
В Соединенных Штатах прошли испытания высокоточной гаубицы с дальностью стрельбы свыше 100 километров. Испытания проводились в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery – "Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью), сообщает "Популярная механика".
Как пишет издание, стрельбы проводились на территории военного полигона Юма в штате Аризона. На испытаниях использовалась модернизированная самоходная гаубица Paladin, на которую установили удлинённый ствол ХМ907 и применили новый снаряд XM1113 с ракетным ускорителем. По словам американских военных, преимуществом такой гаубицы являются существенно увеличенные дальность и скорострельность, а также надёжность.
Программа по созданию ствольной артиллерии с повышенной дальностью стрельбы появилась в США еще в 2015 году. В рамках этой программы предлагалось создать новую гаубицу с удлиненным стволом, новый снаряд и новый метательный заряд. Все составляющие нового артиллерийского комплекса ERCA получили собственные рабочие обозначения: 155-мм гаубица нового типа - XM907, управляемый активно-реактивный снаряд для нее назван XM1113, метательный заряд – XM645. Орудие XM907 разработано на основе гаубицы M777ER и отличается от нее длиной ствола (58 калибров вместо 55). У штатной гаубицы М777 длина ствола 39 калибров.
В прошлом году американские военные заявляли, что смогли произвести выстрел с помощью удлиненного орудия и снаряда к нему на дальность 62 км, назвав это не предельной величиной.
Подробнее об американской программе Вы можете прочитать в материале "Военного Обозрения": Увеличение дальности ствольной артиллерии. Программа ERCA (США)
Как пишет издание, стрельбы проводились на территории военного полигона Юма в штате Аризона. На испытаниях использовалась модернизированная самоходная гаубица Paladin, на которую установили удлинённый ствол ХМ907 и применили новый снаряд XM1113 с ракетным ускорителем. По словам американских военных, преимуществом такой гаубицы являются существенно увеличенные дальность и скорострельность, а также надёжность.
Программа по созданию ствольной артиллерии с повышенной дальностью стрельбы появилась в США еще в 2015 году. В рамках этой программы предлагалось создать новую гаубицу с удлиненным стволом, новый снаряд и новый метательный заряд. Все составляющие нового артиллерийского комплекса ERCA получили собственные рабочие обозначения: 155-мм гаубица нового типа - XM907, управляемый активно-реактивный снаряд для нее назван XM1113, метательный заряд – XM645. Орудие XM907 разработано на основе гаубицы M777ER и отличается от нее длиной ствола (58 калибров вместо 55). У штатной гаубицы М777 длина ствола 39 калибров.
В прошлом году американские военные заявляли, что смогли произвести выстрел с помощью удлиненного орудия и снаряда к нему на дальность 62 км, назвав это не предельной величиной.
Подробнее об американской программе Вы можете прочитать в материале "Военного Обозрения": Увеличение дальности ствольной артиллерии. Программа ERCA (США)
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter