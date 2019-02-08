Токио выступил за организацию международного контроля над вооружениями

Учитывая такую ситуацию, Токио выступает за создание на смену этому соглашению новой многонациональной структуры с привлечением к ней и других государств, помимо Соединенных Штатов и России,

Японское правительство предложило создать многостороннюю структуру контроля над вооружениями, если существующий ныне Договор о РСМД будет окончательно расторгнут, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Японии Таро Коно.По словам Коно, Договор о РСМД сыграл большую роль в контроле над вооружением, и японское правительство сожалеет о возможном его расторжении.сказал министр на встрече с парламентариями.Он отметил, что в обсуждении этого вопроса должны участвовать все заинтересованные страны, в том числе Китай.Второго февраля Коно заявил, что понимает сложившуюся ситуацию с договором, в результате которой Вашингтону пришлось приостановить выполнение своих обязательств. Тем не менее, прекращение действия ДРСМД «крайне нежелательно для всего мира», добавил глава МИД.В понедельник генсек японского правительства Ёсихидэ Суга тоже заявил, что понимает ситуацию с договором, при этом ответственность за возникшую проблему он возложил на Россию. По его словам, именно нарушения Москвы вынудили Вашингтон приостановить выполнение своих обязательств по этому документу.Генсек также выразил сожаление, что третьи страны, не связанные обязательствами по ДРСМД, продолжают разрабатывать, производить и поставлять за рубеж ракеты средней и меньшей дальности.