ЦРУ рассекретило снимки с советских парадов
ЦРУ рассекретило архивные материалы наблюдений за советской техникой, которая демонстрировалась на парадах в Москве в 60-70 годы прошлого столетия, сообщается на сайте National Security Archive.
Фотосъемка с высоким разрешением, в том числе со спутников и пролетающих самолетов-разведчиков, давала возможность западным странам получать точные параметры техники и собирать важные подробности о всевозможных агрегатах, приводит издание слова одного из сотрудников Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики.
Но после того как в 1960 году над территорией СССР был сбит U-2, все разведывательные полеты авиации прекратились. Недостаток информации стали восполнять фотографии, сделанные во время парадов на Красной площади.
Съемка велась различными способами. Военные атташе имели возможность фотографировать открыто. Но нужны были снимки, сделанные с разных ракурсов. Эту работу уже проводили члены резидентуры посольства: они вели съемку техники с разных точек, используя скрытые камеры. Не брезговали сотрудники ЦРУ и покупкой фотографий у иностранных туристов.
Впоследствии все снимки тщательно изучались. Так, прошедший 7 ноября 1957 года парад позволил разведчикам впервые увидеть 5 новых ракет. В том числе SA-1B (С-25) класса «земля-воздух» малой дальности, баллистическую ракету SS-1 с расчетной дальностью до 100 миль, ракету SS-3 с расчетной дальностью до 350 миль и другие.
Фотографии такого рода не всегда удовлетворяли экспертов, однако давали хотя бы общее представление о новом оружии. Сотрудник музея отметил также же, что по мнению специалистов, на парадах того времени часто демонстрировались «галоши» – то есть обычные муляжи ракетного вооружения. И надо сказать, что русская дезинформация срабатывала – американские эксперты тратили немало усилий, чтобы распознать подделку.
Желающим посмотреть побольше фотографий можно пройти по этой ссылке
Фотосъемка с высоким разрешением, в том числе со спутников и пролетающих самолетов-разведчиков, давала возможность западным странам получать точные параметры техники и собирать важные подробности о всевозможных агрегатах, приводит издание слова одного из сотрудников Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики.
Но после того как в 1960 году над территорией СССР был сбит U-2, все разведывательные полеты авиации прекратились. Недостаток информации стали восполнять фотографии, сделанные во время парадов на Красной площади.
Съемка велась различными способами. Военные атташе имели возможность фотографировать открыто. Но нужны были снимки, сделанные с разных ракурсов. Эту работу уже проводили члены резидентуры посольства: они вели съемку техники с разных точек, используя скрытые камеры. Не брезговали сотрудники ЦРУ и покупкой фотографий у иностранных туристов.
Впоследствии все снимки тщательно изучались. Так, прошедший 7 ноября 1957 года парад позволил разведчикам впервые увидеть 5 новых ракет. В том числе SA-1B (С-25) класса «земля-воздух» малой дальности, баллистическую ракету SS-1 с расчетной дальностью до 100 миль, ракету SS-3 с расчетной дальностью до 350 миль и другие.
Фотографии такого рода не всегда удовлетворяли экспертов, однако давали хотя бы общее представление о новом оружии. Сотрудник музея отметил также же, что по мнению специалистов, на парадах того времени часто демонстрировались «галоши» – то есть обычные муляжи ракетного вооружения. И надо сказать, что русская дезинформация срабатывала – американские эксперты тратили немало усилий, чтобы распознать подделку.
Желающим посмотреть побольше фотографий можно пройти по этой ссылке
- Использованы фотографии:
- Национальный архив, https://nsarchive.gwu.edu
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