Винтовка Беннетта-Хэвиленда из музея NRA



Схема оружия из патента



Вид сверху на ствольную коробку



Винтовка с поднятой крышкой



Вид снизу. Можно рассмотреть (слава направо) курок, ворот привода цепи и спусковую скобу



Винтовка из оклендского музея



Она же, вид сверху



Ствольная коробка, вид сверху



Вид сверху - использованы иные детали

Большая часть XIX века ушла на поиск оптимальных конструкций многозарядного стрелкового оружия и боеприпасов под него. Регулярно предлагались новые интересные конструкции, но далеко не все они смогли войти в обиход и закрепиться на рынке. Одним из примеров такого исхода любопытного проекта может считаться многозарядная винтовка Bennett & Haviland американской разработки. Она могла сделать 12 выстрелов без перезарядки, но не имела преимуществ перед другими образцами, представляла некоторую опасность для стрелка и не производилась заметной серией.В тридцатых годах позапрошлого века оригинальную конструкцию винтовки предложили оружейники Эпенетус А. Беннетт и Фредерик П. Хэвиленд из г. Уотервилл (шт. Мэн). Они имели некоторый опыт разработки и изготовления оружия, и не смогли пройти мимо темы создания и усовершенствования многозарядного оружия. Совместными усилиями два конструктора серьезным образом переработали уже известную архитектуру оружейной механики, в результате чего появился новый вариант оружия.В феврале 1838 года Э.А. Беннетт и Ф.П. Хэвиленд получили патент на свое изобретение за номером US 603. Тема патента была обозначена как «Improvement in the construction of many-chambered fire-arms» – «Улучшение конструкции многокаморного оружия». Кроме того, в патенте новая конструкция упоминалась как Revolver. В документе описывались два варианта новой механики, по сути отличавшиеся только компоновкой. В первом случае все механизмы располагались в горизонтальной плоскости, во втором – в вертикальной. Принципы их работы были одинаковыми.Так же в конце тридцатых годов оружейники изготовили первые работоспособные образцы нового оружия, при помощи которых можно было проверить потенциал новой конструкции, а также привлечь потенциальных покупателей. Прототипы показали неоднозначные результаты. Действительно, подготовка к новому выстрелу занимала минимальное время. Однако средняя скорострельность была не слишком большой, а также имели место проблемы в области безопасности.Винтовка нового типа не пошла в большую серию, но мастерская Беннетта и Хэвиленда все же собрала несколько таких изделий. Они назывались по именам создателей – Bennett & Haviland. Предложенная схема оружия имела разные названия. Ее именовали Multi-chamber repeater (многокаморная многозарядная) и Chain-driven repeater (многозарядная с цепным приводом). Также существует малоизвестный термин «револьверный магазин с гибкой сцепкой». Впрочем, схема не получила особого развития и потому осталась без общепринятого названия.По своей компоновке винтовка Беннетта-Хэвиленда мало отличалась от другого оружия своего класса. Имелся длинный ствол, снизу прикрытый цевьем. За ними помещалась ствольная коробка с новыми механизмами, к которой крепился фиксированный приклад. Наличие новых механизмов особого рода придавало оружию особый вид: по бокам ствольной коробки выпирали некоторые детали.Серийные винтовки комплектовались стволом калибра .40 (10,16 мм) с восьмиугольной внешней поверхностью. Ствол жестко закреплялся на передней стенке ствольной коробки. Важной его особенностью было отсутствие собственного патронника. Канал ствола по всей длине имел одинаковое сечение и нарезку. Патронники были выполнены в виде отдельных деталей. Эта особенность роднила винтовку Беннетта-Хэвиленда с некоторыми другими образцами того времени, в том числе с револьверами.Ствольная коробка была выполнена в виде прямоугольного литого металлического устройства с набором полостей и канавок. Ее основная часть имела L-образную форму и предусматривала места для установки других деталей. Спереди на шарнире на ней крепилась откидная крышка. Замок для фиксации последней находился сзади, на уровне приклада; его подпружиненная защелка также выполняла функции целика. Задние наплывы коробки и крышки входили в паз приклада, там же находились некоторые детали механики.Внутри ствольной коробки последовательно поместили два вертикальных барабана, отдаленно напоминавшие зубчатые колеса. Они выполняли функции шестерен для натяжения цепи с каморами. Передний барабан-шестерня вращался свободно, а ось заднего была выведена наружу через отверстие в ствольной коробке. На оси закрепили ворот для управления.Вместо патронника в стволе предлагалось использовать набор подвижных блоков-камор. Каждый такой блок представлял собой металлический брусок с продольным каналом-каморой с отверстием на передней стенке. Сзади на блоке предусматривались два шарнира для соединения с другими блоками. Верхняя поверхность была выполнена гладкой, а на нижней расположили брандтрубку под капсюль и упоры для выравнивания относительно ствола.Серийные винтовки Bennett & Haviland имели 12 таких блоков-камор, соединенных в замкнутую цепь. Цепь надевалась на вертикальные барабаны и при помощи ворота могла перемещаться в том или ином направлении, обеспечивая подготовку к новому выстрелу или перезарядку.Винтовка получила ударно-спусковой механизм куркового типа, использующий отдельные капсюли. Курок открыто расположили под ствольной коробкой; часть деталей УСМ находилась в продольной прорези коробки, под цепью камор. Спусковой крючок помещался под защитной скобой позади ворота. УСМ не имел никакой автоматизации и подготавливался к выстрелу вручную.Серийные винтовки оснащались простейшими прицельными приспособлениями в виде нерегулируемых мушки и целика. Последний также использовался в качестве защелки для крышки ствольной коробки.Фурнитура винтовки была выполнена по моде того времени. Под стволом на хомутах поместили длинное цевье, а сзади установили приклад с вогнутым затыльником. По эргономике многозарядная винтовка не отличалась от другого оружия своего времени.Перед стрельбой из винтовки Bennett & Haviland требовалась длительная процедура заряжания. В каждую камору следовало загрузить порох, пыж и пулю. На брандтрубку надевался капсюль. После подготовки всех 12 камор винтовка была готова к стрельбе.При помощи нижнего ворота стрелок должен был провернуть цепь и подвести очередную камору к казеннику ствола. Затем вручную взводился курок. Далее можно было прицелиться и нажимать на спуск. Освобожденный курок бил по капсюлю и выполнял выстрел. После этого можно было провернуть цепь, подвести новую камору, взвести курок и стрелять вновь. После 12 выстрела требовалась чистка камор и новая длительная перезарядка.В 1838 году мастерская Э.А. Беннетта и Ф.П. Хэвиленда начала производство нового оружия. При всех своих преимуществах, винтовка не слишком заинтересовала потенциальных покупателей. Изготовили менее десятка таких винтовок, и на этом производство остановилось ввиду отсутствия новых заказов. Что послужило причиной этого – отсутствие спроса на многозарядные системы в целом или технические проблемы конкретной модели – неизвестно.Малосерийные винтовки изготавливались только по одной схеме: их цепи с каморами располагались в горизонтальной плоскости. Винтовки с вертикальной компоновкой, насколько известно, не собирались. Разные образцы небольшой серии были похожи по конструкции, но отличались разными деталями. К примеру, одна из известных винтовок Беннетта-Хэвиленда имеет ворот в виде диска с дополнительными рукоятками, а на другой использовали литую деталь более аккуратных форм.Главной целью проекта Э.А. Беннетта и Ф.П. Хэвиленда было создание многозарядного оружия, и с этой задачей они справились. Действительно, винтовка имела готовый к применению боекомплект серьезных размеров и могла сделать серию выстрелов. Однако в остальном изделие Bennett & Haviland было, как минимум, не лучше других подобных разработок.Наличие 12 камор, готовых к немедленному выстрелу, а также минимальное время подготовки к стрельбе были реальными преимуществами. При всем этом, винтовка сохраняла приемлемые габариты, массу и огневые характеристики. Особая конструкция цепи резко снижала риск неконтролируемого воспламенения боекомплекта, поскольку «активная» камора разворачивалась на большой угол и находилась на безопасном расстоянии от остальных. Таким образом, даже прорыв газов не угрожал воспламенению прочих зарядов.Главной проблемой было открытое размещение камор с зарядами. В каждый момент времени десяток блоков-камор был направлен в разные стороны, их дульца ничем не закрывались. Это могло привести к потере части боекомплекта, к попаданию грязи и т.д. Предложенная конструкция казенника ствола и каморы могла не обеспечивать достаточную герметичность системы. Результатом этого мог стать прорыв газов, способных нанести травму. Капсюльный УСМ в этом отношении тоже не был безопасным и допускал нештатный выход раскаленного газа.Процесс подготовки к выстрелу занимал некоторое время, а после израсходования боекомплекта требовалась длительная перезарядка. Экономия времени на одних процессах полностью компенсировалась тратой на другие. Как следствие, при длительной стрельбе по средней скорострельности винтовка Bennett & Haviland почти не отличалась от современных казнозарядных систем под бумажный патрон.По известным данным, Э.А. Беннетт и Ф.П. Хэвиленд изготовили не более десятка многозарядных винтовок собственной конструкции. Подавляющее большинство этих изделий было утеряно. Достоверно известно только о двух сохранившихся экземплярах, ныне являющихся музейными экспонатами.Одна винтовка Bennett & Haviland в отдаленном прошлом принадлежала частному коллекционеру, а затем поступила в музей Национальной стрелковой ассоциации США. Это изделие имеет признаки длительной эксплуатации в виде царапин и сколов. Под его ствольной коробкой закреплен ворот в виде диска с рукоятками. На крышке ствольной коробки выгравирована эмблема компании-производителя; также имеются некоторые прочие метки.Еще один известный экземпляр теми или иными путями в прошлом попал в Новую Зеландию, и сейчас находится в Auckland War Memorial Museum (г. Окленд). Эта винтовка отличается плохим состоянием, ее металлические детали лишились большей части покрытия. Характерной особенностью «оклендской» винтовки является литой четырехконечный ворот. В остальном конструкция двух сохранившихся образцов идентична.Две сохранившиеся винтовки Bennett & Haviland представляют большой интерес с точки зрения истории стрелкового оружия. Они являются живым примером того, как в прошлом осуществлялся поиск новых идей и решений, и как некоторые перспективные предложения не оправдали возлагаемые надежды. Винтовка Э.А. Беннетта и Ф.П. Хэвиленда в свое время показала проблемы своей концепции, и дальнейшее развитие многозарядных систем пошло иными путями.