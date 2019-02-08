Новейший американский вертолет SB 1 Defiant прошёл очередной этап испытаний

Американская компания Sikorsky продолжает работы по созданию перспективного скоростного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Очередным завершенным стал первый этап продувочных испытаний модели вертолета, по результатам которого конструкторы пришли к выводу, что вертолет сможет летать со скоростью 270 узлов (500 км/час). Об этом сообщает интернет-издание Nplus1 со ссылкой на портал Flightglobal. Современные вертолеты не могут летать на такой скорости из-за множества ограничений, включая флаттер (самовозбуждающиеся незатухающие изгибающие и крутящие автоколебаний) и эффект запирания несущего винта.При проведении продувочных испытаний специалисты компании использовали модель вертолета 1:5. Испытания, проводившиеся в аэродинамической трубе Исследовательского центра Эймса NASA показали, что перспективный вертолет SB>1 сможет выполнять скоростные полеты. Второй этап продувочных тестов, который начнется в этом же месяце, позволит уточнить скоростные характеристики вертолета.Многоцелевой скоростной вертолет SB>1 Defiant создается на конкурсной основе в рамках программы армии США по созданию семейства перспективных вертолетов армейской авиации. Разработка ведется с 2015 года. В ней использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider. Масса вертолета составляет 13,6 тонны. Он сможет развивать скорость до 250 узлов (463 км/час) и перевозить 12 человек десанта. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом. Наземные испытания отдельных узлов и агрегатов SB>1 проводились с весны 2018 года, в январе этого года начались наземные испытания вертолета, первый полет намечен на этот год.На сегодняшний день в финал программы по замене всего парка американских вертолетов прошли проекты конвертоплана V-280 консорциума Bell Helicopter и Lockheed Martin и скоростного вертолета SB>1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing. Демонстрационные полеты в рамках объявленного тендера на поставку вертолетов намечены на 2020 год.