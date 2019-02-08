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Завершена сборка первого двигателя РД-171МВ для «Союза-5»

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Холдинг «Энергомаш» закончил сборку первого двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5», передает РИА Новости сообщение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.




Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") собран на подмосковном "Энергомаше" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире,
написал Рогозин в своем «Твиттере».

Агентство напоминает, что РД-171МВ разработан на базе жидкостного двигателя РД-170, различные модификации которого применялись в советской сверхтяжелой ракете «Энергия» и ракетах семейства «Зенит».

В РД-171МВ используются только российские комплектующие. Стоимость модернизации двигателя для носителя «Союз-5» оценивается в 7 млрд. руб. Первый летный комплект новых двигателей планируется поставить в 2021 году. Запуск самой ракеты должен быть осуществлен в 2022 году.

Ранее гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов отмечал, что РД-171МВ станет первым двигателем, подлинником конструкторской документации которого будут электронные 3D-модели.

По данным разработчиков, «Союз-5» будет способен выводить на низкую орбиту до 17 т полезного груза, а на геостанционарную – до 2,5 т. Носитель планируется использовать для выведения в космос пилотируемого корабля «Федерация». Запуск с экипажем на борту должен состояться в 2023 году.

Как отмечал в январе гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, двигатели РД-171МВ могут также быть использованы в сверхтяжелом носителе «Енисей», работа над созданием которого ведется в настоящее время.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Rogozin
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