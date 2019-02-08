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МО Украины анонсировало проведение боевых стрельб ЗРК возле Крыма

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Министерство обороны Украины запланировало на 2019 год проведение четырех масштабных учений зенитных ракетных войск Украины с проведением боевых стрельб ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

МО Украины анонсировало проведение боевых стрельб ЗРК возле Крыма



Как сообщали в Минобороны Украины, кроме масштабных учений, будут проведены более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил. Увеличение количества мероприятий боевой подготовки связано с "возрастанием угрозы со стороны России", которая разместила в "аннексированном Крыму" крупную группировку войск, включая четыре дивизиона ЗРС С-400.

В украинском военном ведомстве подчеркнули, что первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык в Херсонской области вблизи "аннексированного Крыма".

Как заявил начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Юрий Ставский, в 2019 году подразделения ЗРВ получат на вооружение восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа "С-300", "С-125" и "Бук". Кроме этого, ожидаются поставки в войска отечественных зенитно-ракетных комплексов, которые "уже разрабатываются на предприятиях ОПК" и готовятся на замену устаревшему вооружению еще советского производства.

В настоящее время С-300ПС осталась единственной зенитно-ракетной системой большой дальности в украинской ПВО. На 2015 год количество ЗРС С-300ПС, способных нести боевое дежурство, оценивалось в 7-8 дивизионов.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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