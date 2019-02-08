Волонтёр ВСУ рассказал о побоях комбрига 72-й омбр

Мы попытались звонить на горячую линию СБУ, но никто не снял трубку.

В пункте постоянной дислокации 72-й бригады, в "генеральском домике" - это так называется место, где живет комбриг бригады Татусь, во время выяснения отношений, он отгреб по лицу от своего подчинённого. И отгреб так "смачно", что был вынужден раньше срока срочно уехать в отпуск. Дабы его никто не видел.

А генштаб должен адекватных назначать на должности. И на войне должны быть военные законы. Полковника избивать - куда это гоже.

Украинские волонтёры продолжают публиковать подробности тех деяний, которые осуществлялись командованием 72-й отдельной бригады ВСУ в районе так называемой Светлодарской дуги. Напомним, что пару недель назад бригаду, от которой осталось не более 40 процентов личного состава, вывели к месту постоянной дислокации в Киевскую область.В сообщении, опубликованном на странице волонтёра по имени Юрий Мысягин в Фейсбуке, говорится, что на позиции 72-й омбр ВСУ (комбриг Руслан Татусь) в 2018 году неоднократно въезжали гражданские автомобили, которые командование просило не останавливать. В течение двух месяцев лица, которые приезжали на двух автомашинах, резали кабель и провода, которые идут от Углегорской ТЭЦ. В итоге километры кабеля в районе населённого пункта Зайцево и его окрестностей грузились и вывозились в тыл ВСУ.Волонтёр:Далее отмечено, что видео того, как срезались ЛЭП, отправлено в СБУ, «но ответа так и не пришло».Тот же волонтёр объявил о неуставных отношениях в 72-й бригаде даже после её вывода в пункт постоянной дислокации в город Белая Церковь.Из поста в Фейсбуке:Далее говорится о том, что комбрига побили его же подчинённые после того, как обвинил их в сливе информации о краже проводов и противотанковых ежей с линии соприкосновения.Украинские пользователи, комментируя этот пост, отметили, что украинская армия таким образом превращается в анархическое сборище, где не действуют уставы и нет уважения ни со стороны командиров к подчинённым, ни наоборот.Из пользовательского комментария: