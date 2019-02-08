Расчёты ОТРК "Искандер-М" отработали пуски ракет-нарушителей ДРСМД 9М729

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" провели учения по применению ракет 9М729 в Ленинградской области. Боевые пуски ракет не проводились, сообщает пресс-служба Западного военного округа.Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в Ленинградской области прошли учения с электронным пуском ракет 9М729 ОТРК "Искандер-М". В ходе учений военнослужащие отработали скрытое перемещение комплексов, их развертывание, маскировку огневых позиций и заряжание пусковых установок. Электронный пуск предполагает целеуказание, предстартовую подготовку комплекса, а также отработку действий боевых расчетов без фактического запуска ракет.Также военнослужащие ракетного соединения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп противника. В учениях приняли участие около ста военных и двадцати единиц техники.В военном ведомстве отметили, что в ходе учений проводилась отработка боевых пусков ракет 9М729, которые, по убеждению Вашингтона, нарушают положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку якобы имеют дальность поражения свыше 500 километров. Соединенные Штаты требуют от России уничтожения всех ракет 9М729, а также установок к ним и вспомогательного оборудования.