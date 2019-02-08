Заразившихся эхинококкозом суворовцев Ульяновска направили в Москву

Стали известны подробности самочувствия воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, в котором произошло массовое заражение эхинококком.Эхинококкозом называет гельминтоз (заражение червями-паразитами) особого вида, когда во внутренних органах образуются паразитарные кисты. Паразиты могут атаковать такие органы человека как лёгкие, печень, мозг. Человек может заразиться, если он контактирует с заразившимися животными. Ветеринары говорят о том, что заражение может произойти как при поедании тканей заражённых сельскохозяйственных животных, так и при контактировании, например, с охотничьими собаками, у которых гельминты могут оказаться на шерсти. Кроме того, заражение может произойти через загрязнённую воду.В Ульяновске эхинококкозом заразились уже более 30 воспитанников суворовского училища. Руководство учебного заведения говорит о том, что это не могло произойти через пищу, называя причиной заражения контакты детей с собаками.Отмечается, что это первый случай столь массового заражения упомянутым паразитом в современной России.Власти Ульяновской области сегодня распространили сообщение о том, что заболевших воспитанников направили на лечение в Москву. Подтверждается факт отправки в столицу 26 суворовцев и их родителей.Странно, что необходимое лечение детей не смогли осуществить в самом Ульяновске, а ведь это далеко не малый город.В главном оборонном ведомстве информацию об отправке воспитанников суворовского училища в Москву пока не подтвердили.Ранее стало известно, что по факту заражения воспитанников училища возбуждено уголовное дело.