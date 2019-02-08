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Заразившихся эхинококкозом суворовцев Ульяновска направили в Москву

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Стали известны подробности самочувствия воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, в котором произошло массовое заражение эхинококком.

Заразившихся эхинококкозом суворовцев Ульяновска направили в Москву



Эхинококкозом называет гельминтоз (заражение червями-паразитами) особого вида, когда во внутренних органах образуются паразитарные кисты. Паразиты могут атаковать такие органы человека как лёгкие, печень, мозг. Человек может заразиться, если он контактирует с заразившимися животными. Ветеринары говорят о том, что заражение может произойти как при поедании тканей заражённых сельскохозяйственных животных, так и при контактировании, например, с охотничьими собаками, у которых гельминты могут оказаться на шерсти. Кроме того, заражение может произойти через загрязнённую воду.

В Ульяновске эхинококкозом заразились уже более 30 воспитанников суворовского училища. Руководство учебного заведения говорит о том, что это не могло произойти через пищу, называя причиной заражения контакты детей с собаками.

Отмечается, что это первый случай столь массового заражения упомянутым паразитом в современной России.

Власти Ульяновской области сегодня распространили сообщение о том, что заболевших воспитанников направили на лечение в Москву. Подтверждается факт отправки в столицу 26 суворовцев и их родителей.

Странно, что необходимое лечение детей не смогли осуществить в самом Ульяновске, а ведь это далеко не малый город.

В главном оборонном ведомстве информацию об отправке воспитанников суворовского училища в Москву пока не подтвердили.

Ранее стало известно, что по факту заражения воспитанников училища возбуждено уголовное дело.
Использованы фотографии:
http://ulgsvu.mil.ru
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