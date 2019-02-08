Меркель: Соглашение по "Северному потоку-2" достигнуто
Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что имеющиеся в Евросоюзе разногласия по строительству газопровода "Северный поток-2" удалось преодолеть и стороны пришли к соглашению. Об этом сообщило агенство "Рейтер".
Как пояснила Ангела Меркель, разногласия между Германией и Францией по поправкам к Газовой директиве, удалось преодолеть и стороны пришли к соглашению по "Северному потоку - 2". Это стало возможным благодаря тесной совместной работе, добавила она. Теперь в новой редакции все сводится к тому, что проект СП-2 нельзя заблокировать, а все ключевые решения по его реализации в Европе будут принимать в Берлине, поскольку на территории Германии находится конечный пункт получения российского газа.
Хотя Франция и Германия достигли компромисса по Газовой директиве Евросоюза, однако новый вариант документа все равно придется принимать.
Ранее сообщалось, что Франция намерена выступить против проекта "Северный поток — 2" на ближайшем голосовании в Еврокомиссии. В Париже планировали поддержать поправки к Газовой директиве, которая предполагает распространение положений третьего энергопакета, то есть законодательства ЕС на магистральные морские газопроводы из третьих стран, таким образом запретив компаниям осуществлять одновременно и поставку, и транспортировку газа.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Завершение строительства намечено на конец этого года.
Как пояснила Ангела Меркель, разногласия между Германией и Францией по поправкам к Газовой директиве, удалось преодолеть и стороны пришли к соглашению по "Северному потоку - 2". Это стало возможным благодаря тесной совместной работе, добавила она. Теперь в новой редакции все сводится к тому, что проект СП-2 нельзя заблокировать, а все ключевые решения по его реализации в Европе будут принимать в Берлине, поскольку на территории Германии находится конечный пункт получения российского газа.
Хотя Франция и Германия достигли компромисса по Газовой директиве Евросоюза, однако новый вариант документа все равно придется принимать.
Ранее сообщалось, что Франция намерена выступить против проекта "Северный поток — 2" на ближайшем голосовании в Еврокомиссии. В Париже планировали поддержать поправки к Газовой директиве, которая предполагает распространение положений третьего энергопакета, то есть законодательства ЕС на магистральные морские газопроводы из третьих стран, таким образом запретив компаниям осуществлять одновременно и поставку, и транспортировку газа.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Завершение строительства намечено на конец этого года.
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