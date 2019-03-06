Кобура-приклад MGC Telescopic Holster-Stock. Историческая загадка
Некоторые образцы оружия и аксессуаров для него могут быть интересны не только своей конструкцией, но и примечательной историей. Более того, в отдельных случаях история образца оказывается запутанной, а попытка разобраться в ней приводит к самым неожиданным последствиям. Хорошим примером такой разработки может считаться одна малоизвестная кобура-приклад для пистолета Luger / Parabellum, чаще всего упоминаемая под безликим названием MGC Telescopic Holster-Stock.
Прекрасно известно, что вскоре после появления самозарядного пистолета Luger были разработаны первые варианты кобуры-приклада – устройства, обеспечивающего переноску оружия и улучшающего удержание при стрельбе. На протяжении нескольких десятилетий разные оружейники из многих стран предлагали свои версии таких устройств, и ряд их изобретений даже дошел до серийного производства, получив определенную известность. Другие же образцы не получили такой славы, хотя и представляли интерес по разным причинам.
Загадочное изделие
О существовании одного из интереснейших вариантов кобуры-приклада для «Парабеллума» широкая публика узнала только в середине семидесятых годов. Именно в это время в соответствующей литературе появились первые сведения о ранее неизвестной разработке немецких оружейников. Впрочем, эта информация позже прошла проверку, и стало ясно, что ситуация выглядит гораздо интереснее, чем кажется.
Согласно сведениям семидесятых годов, во время Второй мировой войны над территорией Франции был сбит немецкий истребитель Bf 109; его пилота тут же взяли в плен. У летчика изъяли самозарядный пистолет Luger версии Krieghoff P.08, а также необычную кобуру-приклад. Это устройство было собрано из литых и штампованных стальных и цинковых деталей и отличалось специфическим внешним видом. Так, в отличие от других кобур, изделие не защищало большую часть переносимого в нем пистолета. Какая-либо маркировка на прикладе отсутствовала.
В то же время стало известно о еще одном немецком прикладе для «Люгера». Этот аксессуар представлял собой простую деревянную деталь с металлическим замком для крепления на пистолете. В отличие от других изделий, в деревянном прикладе отсутствовало место для пистолета – он не был комбинированным устройством с функциями кобуры. Деревянный приклад имел маркировку: литеру «S» в круге и надпись SCHOCH.
Таким образом, в один момент из ниоткуда появились сразу два устройства для известных пистолетов. При этом из доступных данных следовало, что приклады не только существовали, но и состояли на вооружении Люфтваффе или, как минимум, проходили войсковые испытания и использовались пилотами гитлеровской Германии.
"Немецкие" аксессуары для пистолетов
Неожиданные новости заставили историков и любителей оружия отправиться в архивы и библиотеки для поисков хоть какой-нибудь информации о двух неизвестных прикладах. Фактически единственной зацепкой была маркировка на деревянном прикладе, которая позволяла связать это изделие с одной из немецких оружейных компаний, работавших в двадцатых годах прошлого века. Однако ответы на имеющиеся вопросы следовало искать совсем в другом месте.
Историческая отгадка
Несмотря на все усилия энтузиастов, информацию о прикладах удалось найти лишь в нескольких источниках, причем все они относились к послевоенному периоду. А самым старым изданием, где упоминались два аксессуара, оказался каталог продукции японской фирмы ModelGuns Company (MGC) на 1969-70 годы. Эта компания была основана в 1962 году и занималась выпуском макетов стрелкового оружия известных моделей, а затем вышла и на рынок игрушек. Среди прочего, компания MGC выпускала реплики пистолетов «Парабеллум», а также дополнительные устройства для них – в том числе приклады и кобуры-приклады разных моделей.
Из всего этого следовало, что складной и деревянный приклады якобы для Krieghoff P.08 не имеют никакого отношения к Германии или к Люфтваффе. Их можно было считать самой настоящей мистификацией, созданной для заработка на интересах коллекционерах. К изделиям новой разработки «прилагалась» легенда об изъятии приклада у немецкого летчика в годы Второй мировой, по-видимому, призванная привлечь к ним внимание публики. Тем не менее, неизвестно, кто именно придумал версию о происхождении приклада. Вполне возможно, что кто-то пытался выдать современное японское изделие за исторический раритет и продать его подороже.
Версия о современном происхождении прикладов дала ответ сразу на несколько вопросов. Стало ясно, почему металлический приклад якобы немецкого производства не имел никакой маркировки. Кроме того, появилось объяснение деталям из цинка – не самого прочного и потому редко используемого в оружии материала. Впрочем, остался без ответа один серьезный вопрос. Общественность все еще хотела знать: являлся ли складной приклад копией реального образца или был создан компанией MGC самостоятельно?
Неизвестные приклады для пистолетов на поверку оказались «фантазией на тему» и не имели никакого отношения к реальному производству настоящих пистолетов и к Люфтваффе. Однако телескопическая кобура-приклад для «Парабеллума» представляет определенный интерес, как минимум, с технической точки зрения. Если деревянные приклады от MGC имели самую простую конструкцию, то в случае с металлической «мистификацией» японские инженеры проявили неплохую смекалку.
Японская разработка
Ныне приклад от японского производителя реплик и аксессуаров известен под неофициальным названием MGC Telescopic Holster-Stock – «Телескопическая кобура-приклад от MGC». Также иногда фигурирует название Sheet Stock, указывающее на использование листовых штампованных деталей.
В основе кобуры-приклада от MGC лежали две крупные детали, образующие телескопический механизм и держатель для размещения пистолета в транспортном положении. Для упрощения производства они были выполнены из листа цинкового сплава и изготавливались штамповкой. Фактически именно две основные детали определяли внешний вид изделия.
Разложенный приклад
Немного большими габаритами отличалась задняя составляющая приклада, несшая плечевой упор. Она имела длину, сопоставимую с габаритами пистолета. Основная часть длины детали приходилась на прямоугольный передний участок с косым срезом. Сверху и снизу края металлического листа загибались вправо и навстречу друг другу, в результате чего образовывались направляющие для установки второй детали. Сверху, рядом с изогнутым участком-направляющим, задняя деталь образовывала продольную трубку для установки стержня и пружины.
На задней детали приклада использовался простейший плечевой упор в виде металлической пластины неправильной формы, дополненной резиновым затыльником. На левом борту изделия от упора отходила крупная петля для подвеса кобуры на поясе. Справа на нем предусмотрели небольшую пластину с войлочной шайбой. Эти детали отвечали за удержание оружия в транспортном положении.
Вторая крупная деталь кобуры-приклада представляла собой пластину с несколькими ребрами жесткости, предназначенную для установки на направляющие второй детали. Спереди на ней находился замок для закрепления приклада на пистолете. Это устройство позаимствовали у серийного приклада, предназначавшегося для артиллерийской модификации «Люгера», и незначительно доработали. Предусматривался корпус, внутри которого находилась защелка с рычажком управления. Сзади на замке расположили металлическую петлю, внутри которой находился деревянный вкладыш с овальным отверстием для удержания пистолета.
Передняя штампованная деталь вставлялась в направляющие задней и могла свободно перемещаться по ним. Для фиксации деталей в требуемом положении был использован простейший замок. На задней детали приклада имелся стержень с пружиной и шайбой, а на передней предусмотрели несколько отверстий. Подпружиненная шайба, входя в такое отверстие, не позволяла передней штампованной детали смещаться, а всей телескопической системе – менять свою длину. За счет этого обеспечивалась фиксация приклада как в транспортном, так и в боевом положении.
Длина заднего агрегата приклада MGC не превышала 240 мм, передний был существенно длиннее за счет наличия выступающей части и замка для крепежа на оружие. В сложенном виде приклад имел длину менее 300 мм. Следует отметить, что в кобуре-прикладе можно было переносить пистолеты Parabellum с разной длиной ствола – вплоть до артиллерийских, у которых этот параметр достигал 8 дюймов. Совместимость с разным оружием обеспечивалась за счет разного положения агрегатов. При полностью раздвинутом положении, в рабочем состоянии, приклад имел длину 440 мм. Впрочем, не исключалась возможность использования при неполной длине. Высота изделия определялась плечевым упором и не превышала 100 мм.
Пистолет размещался в оригинальной кобуре необычным образом. При раздвинутом прикладе следовало поместить заднюю часть пистолета под войлочную шайбу. Затем нужно было сдвинуть переднюю деталь назад. После этого деревянный вкладыш на борту замка надевался на дульную часть ствола и намушник. Таким образом, при переноске пистолет вывешивался между задним упором и передним вкладышем. Смещение вправо и влево предотвращалось основными деталями изделия и войлочной шайбой. Для извлечения пистолета требовалось открыть защелку и раздвинуть детали приклада.
В отличие от ряда других кобур-прикладов для Parabellum и другого оружия, разработка фирмы ModelGuns Company фактически никак не защищала пистолет. Оружие закрывалось слева и частично сверху. Кроме того, надежно закрывалась дульная часть ствола. Остальные поверхности оставались открытыми для любых внешних факторов. Также следует учитывать, что изделие MGC Telescopic Holster-Stock изготавливалось из сравнительно мягкого металла, что тоже не повышало его эксплуатационные характеристики.
Учитывая ограниченную прочность изделия, нетрудно представить, как оно могло бы показать себя при стрельбе. При установке кобуры-приклада MGC на пистолет следовало ждать повышенные вибрации, деформацию деталей и даже самостоятельный «демонтаж» изделия под действием отдачи.
Впрочем, такая кобура-приклад, по всей видимости, и не предназначалась для использования на стрельбище вместе с пистолетами Luger / Parabellum. Ее главной задачей было пребывание на витрине вместе с другими экспонатами частной коллекции, а это не предъявляло никаких особых требований к прочности, удобству, защите оружия и т.д. Для таких «задач» требовались только интересный внешний вид и необычная история, пусть даже и выдуманная.
Страница из каталога ModelGuns Company на 1969-70 гг.
Как долго производились телескопические приклады от MGS, и сколько таких изделий успели выпустить – неизвестно. ModelGuns Company существовала и занималась производством реплик стрелкового оружия до 1994 года – таким образом, на выпуск различных аксессуаров для «Парабеллума» у нее было едва ли не 25 лет. Однако рано или поздно выпуск таких изделий остановился. По всей видимости, приклад-мистификация оригинальной конструкции производился не слишком большими партиями, и покупатели не проявляли к нему особый интерес.
Впрочем, количество телескопических прикладов оказалось достаточным для того, чтобы такая продукция смогла попасть в зарубежные страны и войти в состав множества коллекций. Кобуры-приклады телескопической конструкции давно не выпускаются, но до сих пор встречаются на различных торговых площадках. Интересен тот факт, что немало продавцов и покупателей и по сей день считает относительно новую продукцию компании MGS настоящим раритетом от немецкой промышленности времен Второй мировой войны.
Известно множество образцов стрелкового оружия и аксессуаров для него, истинная история которых остается тайной. Порой историкам и любителям оружия удается выяснить происхождение этих изделий, и иногда их история оказывается более чем интересной. Нечто похожее произошло и с телескопическим прикладом для пистолетов Luger, который, по легенде, выпускался в Германии во время Второй мировой войны, но на самом деле оказался творением японской компании из другого периода. Однако нельзя сказать, что такое происхождение делает историю кобуры-приклада менее интересной.
По материалам:
http://mp40modelguns.forumotion.net/
http://luger.gunboards.com/
Görtz J. Strugess G. The Borchardt & Luger Automatic Pistols. – Galesburg IL USA Simpson Production, 2012.
Прекрасно известно, что вскоре после появления самозарядного пистолета Luger были разработаны первые варианты кобуры-приклада – устройства, обеспечивающего переноску оружия и улучшающего удержание при стрельбе. На протяжении нескольких десятилетий разные оружейники из многих стран предлагали свои версии таких устройств, и ряд их изобретений даже дошел до серийного производства, получив определенную известность. Другие же образцы не получили такой славы, хотя и представляли интерес по разным причинам.
Загадочное изделие
О существовании одного из интереснейших вариантов кобуры-приклада для «Парабеллума» широкая публика узнала только в середине семидесятых годов. Именно в это время в соответствующей литературе появились первые сведения о ранее неизвестной разработке немецких оружейников. Впрочем, эта информация позже прошла проверку, и стало ясно, что ситуация выглядит гораздо интереснее, чем кажется.
Согласно сведениям семидесятых годов, во время Второй мировой войны над территорией Франции был сбит немецкий истребитель Bf 109; его пилота тут же взяли в плен. У летчика изъяли самозарядный пистолет Luger версии Krieghoff P.08, а также необычную кобуру-приклад. Это устройство было собрано из литых и штампованных стальных и цинковых деталей и отличалось специфическим внешним видом. Так, в отличие от других кобур, изделие не защищало большую часть переносимого в нем пистолета. Какая-либо маркировка на прикладе отсутствовала.
В то же время стало известно о еще одном немецком прикладе для «Люгера». Этот аксессуар представлял собой простую деревянную деталь с металлическим замком для крепления на пистолете. В отличие от других изделий, в деревянном прикладе отсутствовало место для пистолета – он не был комбинированным устройством с функциями кобуры. Деревянный приклад имел маркировку: литеру «S» в круге и надпись SCHOCH.
Таким образом, в один момент из ниоткуда появились сразу два устройства для известных пистолетов. При этом из доступных данных следовало, что приклады не только существовали, но и состояли на вооружении Люфтваффе или, как минимум, проходили войсковые испытания и использовались пилотами гитлеровской Германии.
"Немецкие" аксессуары для пистолетов
Неожиданные новости заставили историков и любителей оружия отправиться в архивы и библиотеки для поисков хоть какой-нибудь информации о двух неизвестных прикладах. Фактически единственной зацепкой была маркировка на деревянном прикладе, которая позволяла связать это изделие с одной из немецких оружейных компаний, работавших в двадцатых годах прошлого века. Однако ответы на имеющиеся вопросы следовало искать совсем в другом месте.
Историческая отгадка
Несмотря на все усилия энтузиастов, информацию о прикладах удалось найти лишь в нескольких источниках, причем все они относились к послевоенному периоду. А самым старым изданием, где упоминались два аксессуара, оказался каталог продукции японской фирмы ModelGuns Company (MGC) на 1969-70 годы. Эта компания была основана в 1962 году и занималась выпуском макетов стрелкового оружия известных моделей, а затем вышла и на рынок игрушек. Среди прочего, компания MGC выпускала реплики пистолетов «Парабеллум», а также дополнительные устройства для них – в том числе приклады и кобуры-приклады разных моделей.
Из всего этого следовало, что складной и деревянный приклады якобы для Krieghoff P.08 не имеют никакого отношения к Германии или к Люфтваффе. Их можно было считать самой настоящей мистификацией, созданной для заработка на интересах коллекционерах. К изделиям новой разработки «прилагалась» легенда об изъятии приклада у немецкого летчика в годы Второй мировой, по-видимому, призванная привлечь к ним внимание публики. Тем не менее, неизвестно, кто именно придумал версию о происхождении приклада. Вполне возможно, что кто-то пытался выдать современное японское изделие за исторический раритет и продать его подороже.
Версия о современном происхождении прикладов дала ответ сразу на несколько вопросов. Стало ясно, почему металлический приклад якобы немецкого производства не имел никакой маркировки. Кроме того, появилось объяснение деталям из цинка – не самого прочного и потому редко используемого в оружии материала. Впрочем, остался без ответа один серьезный вопрос. Общественность все еще хотела знать: являлся ли складной приклад копией реального образца или был создан компанией MGC самостоятельно?
Неизвестные приклады для пистолетов на поверку оказались «фантазией на тему» и не имели никакого отношения к реальному производству настоящих пистолетов и к Люфтваффе. Однако телескопическая кобура-приклад для «Парабеллума» представляет определенный интерес, как минимум, с технической точки зрения. Если деревянные приклады от MGC имели самую простую конструкцию, то в случае с металлической «мистификацией» японские инженеры проявили неплохую смекалку.
Японская разработка
Ныне приклад от японского производителя реплик и аксессуаров известен под неофициальным названием MGC Telescopic Holster-Stock – «Телескопическая кобура-приклад от MGC». Также иногда фигурирует название Sheet Stock, указывающее на использование листовых штампованных деталей.
В основе кобуры-приклада от MGC лежали две крупные детали, образующие телескопический механизм и держатель для размещения пистолета в транспортном положении. Для упрощения производства они были выполнены из листа цинкового сплава и изготавливались штамповкой. Фактически именно две основные детали определяли внешний вид изделия.
Разложенный приклад
Немного большими габаритами отличалась задняя составляющая приклада, несшая плечевой упор. Она имела длину, сопоставимую с габаритами пистолета. Основная часть длины детали приходилась на прямоугольный передний участок с косым срезом. Сверху и снизу края металлического листа загибались вправо и навстречу друг другу, в результате чего образовывались направляющие для установки второй детали. Сверху, рядом с изогнутым участком-направляющим, задняя деталь образовывала продольную трубку для установки стержня и пружины.
На задней детали приклада использовался простейший плечевой упор в виде металлической пластины неправильной формы, дополненной резиновым затыльником. На левом борту изделия от упора отходила крупная петля для подвеса кобуры на поясе. Справа на нем предусмотрели небольшую пластину с войлочной шайбой. Эти детали отвечали за удержание оружия в транспортном положении.
Вторая крупная деталь кобуры-приклада представляла собой пластину с несколькими ребрами жесткости, предназначенную для установки на направляющие второй детали. Спереди на ней находился замок для закрепления приклада на пистолете. Это устройство позаимствовали у серийного приклада, предназначавшегося для артиллерийской модификации «Люгера», и незначительно доработали. Предусматривался корпус, внутри которого находилась защелка с рычажком управления. Сзади на замке расположили металлическую петлю, внутри которой находился деревянный вкладыш с овальным отверстием для удержания пистолета.
Передняя штампованная деталь вставлялась в направляющие задней и могла свободно перемещаться по ним. Для фиксации деталей в требуемом положении был использован простейший замок. На задней детали приклада имелся стержень с пружиной и шайбой, а на передней предусмотрели несколько отверстий. Подпружиненная шайба, входя в такое отверстие, не позволяла передней штампованной детали смещаться, а всей телескопической системе – менять свою длину. За счет этого обеспечивалась фиксация приклада как в транспортном, так и в боевом положении.
Длина заднего агрегата приклада MGC не превышала 240 мм, передний был существенно длиннее за счет наличия выступающей части и замка для крепежа на оружие. В сложенном виде приклад имел длину менее 300 мм. Следует отметить, что в кобуре-прикладе можно было переносить пистолеты Parabellum с разной длиной ствола – вплоть до артиллерийских, у которых этот параметр достигал 8 дюймов. Совместимость с разным оружием обеспечивалась за счет разного положения агрегатов. При полностью раздвинутом положении, в рабочем состоянии, приклад имел длину 440 мм. Впрочем, не исключалась возможность использования при неполной длине. Высота изделия определялась плечевым упором и не превышала 100 мм.
Пистолет размещался в оригинальной кобуре необычным образом. При раздвинутом прикладе следовало поместить заднюю часть пистолета под войлочную шайбу. Затем нужно было сдвинуть переднюю деталь назад. После этого деревянный вкладыш на борту замка надевался на дульную часть ствола и намушник. Таким образом, при переноске пистолет вывешивался между задним упором и передним вкладышем. Смещение вправо и влево предотвращалось основными деталями изделия и войлочной шайбой. Для извлечения пистолета требовалось открыть защелку и раздвинуть детали приклада.
В отличие от ряда других кобур-прикладов для Parabellum и другого оружия, разработка фирмы ModelGuns Company фактически никак не защищала пистолет. Оружие закрывалось слева и частично сверху. Кроме того, надежно закрывалась дульная часть ствола. Остальные поверхности оставались открытыми для любых внешних факторов. Также следует учитывать, что изделие MGC Telescopic Holster-Stock изготавливалось из сравнительно мягкого металла, что тоже не повышало его эксплуатационные характеристики.
Учитывая ограниченную прочность изделия, нетрудно представить, как оно могло бы показать себя при стрельбе. При установке кобуры-приклада MGC на пистолет следовало ждать повышенные вибрации, деформацию деталей и даже самостоятельный «демонтаж» изделия под действием отдачи.
Впрочем, такая кобура-приклад, по всей видимости, и не предназначалась для использования на стрельбище вместе с пистолетами Luger / Parabellum. Ее главной задачей было пребывание на витрине вместе с другими экспонатами частной коллекции, а это не предъявляло никаких особых требований к прочности, удобству, защите оружия и т.д. Для таких «задач» требовались только интересный внешний вид и необычная история, пусть даже и выдуманная.
Страница из каталога ModelGuns Company на 1969-70 гг.
Как долго производились телескопические приклады от MGS, и сколько таких изделий успели выпустить – неизвестно. ModelGuns Company существовала и занималась производством реплик стрелкового оружия до 1994 года – таким образом, на выпуск различных аксессуаров для «Парабеллума» у нее было едва ли не 25 лет. Однако рано или поздно выпуск таких изделий остановился. По всей видимости, приклад-мистификация оригинальной конструкции производился не слишком большими партиями, и покупатели не проявляли к нему особый интерес.
Впрочем, количество телескопических прикладов оказалось достаточным для того, чтобы такая продукция смогла попасть в зарубежные страны и войти в состав множества коллекций. Кобуры-приклады телескопической конструкции давно не выпускаются, но до сих пор встречаются на различных торговых площадках. Интересен тот факт, что немало продавцов и покупателей и по сей день считает относительно новую продукцию компании MGS настоящим раритетом от немецкой промышленности времен Второй мировой войны.
Известно множество образцов стрелкового оружия и аксессуаров для него, истинная история которых остается тайной. Порой историкам и любителям оружия удается выяснить происхождение этих изделий, и иногда их история оказывается более чем интересной. Нечто похожее произошло и с телескопическим прикладом для пистолетов Luger, который, по легенде, выпускался в Германии во время Второй мировой войны, но на самом деле оказался творением японской компании из другого периода. Однако нельзя сказать, что такое происхождение делает историю кобуры-приклада менее интересной.
По материалам:
http://mp40modelguns.forumotion.net/
http://luger.gunboards.com/
Görtz J. Strugess G. The Borchardt & Luger Automatic Pistols. – Galesburg IL USA Simpson Production, 2012.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- "The Borchardt & Luger Automatic Pistols", Mp40modelguns.forumotion.net
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