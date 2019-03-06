Кобура-приклад MGC Telescopic Holster-Stock. Историческая загадка

Пистолет Luger с якобы немецким прикладом

"Немецкие" аксессуары для пистолетов

Складной приклад в транспортном положении, вид с тыльной стороны

Кобура-приклад с пистолетом

Кобура и "Парабеллум" с более длинным стволом