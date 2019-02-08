Президент заявил, что контролю над вооружениями брошен вызов

Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учётом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов.

Президент России сегодня прокомментировал ситуацию, которая касается вопросов стратегической стабильности. Владимир Путин отметил, что ситуация серьёзным образом усугубилась в связи с приостановкой Соединёнными Штатами Америки своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что Москва в тот же день (2 февраля) приняла зеркальные меры. Президент дал поручение начать разработку ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.Владимир Путин сегодня выразил своё отношение к ситуации в послании представителям российского министерства иностранных дел. Текст, представленный по случаю Дня дипработника России, зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров:Сама фраза «брошен вызов», которую в обращении использовал верховный главнокомандующий, говорит о том, что ситуация воспринимается в Кремле очень серьёзно. Ведь, по большому счёту, мы наблюдаем полный слом системы, которая выстраивалась в течение десятилетий, в том числе и после окончания Второй мировой войны. Сегодня никакие международные нормы, как показали действия США, не являются незыблемыми. Идут откровенные вторжения в иностранные государства, признаются лидерами этих стран нелегитимные политики, совершаются (по факту) выходы из основополагающих договоров, в том числе о нераспространении ядерного оружия . Организация Объединённых Наций близка к признанию собственной недееспособности перед современными вызовами. Естественно, это не может не вызывать опасений.