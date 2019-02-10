Одежда для украинской армии. Краткий тест

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http://avtonom.club/test-tsentr.html/kostjum-letnij-polevoj-vsu/

http://avtonom.club/test-tsentr.html/botinki-letnie-s-vysokim-bertsem/

http://avtonom.club/test-tsentr.html/bele-demisezonnoe-vsu/

http://avtonom.club/test-tsentr.html/noski-funktsionalnye/

Форменная одежда военных в разных странах мира отличается по своему внешнему виду, цвету, покрою. Но есть общие характеристики, без соответствия которым ни одна армия не примет на вооружение тот или иной костюм, обувь или белье. Форма должна быть практичной, удобной, легко стираться и быстро высыхать, обеспечивать комфорт при крайне низких или очень высоких температурах; помогать маскироваться. В дальних походах у военных нет возможности чинить обмундирование или ждать, пока высохнут носки, а это значит, что экипировка должна быть прочной, легко отводить влагу, не натирать ноги, не стеснять движения. Комфорт бойца – это залог успешной военной операции, поэтому дизайнеры и разработчики одежды регулярно модернизируют военную форму, используют новейшие технологии производства, разрабатывают универсальные комплекты, испытывают новые образцы. В процессе тестирования выявляются сильные и слабые места обмундирования.Но повышение качества одежды для солдат не должно приводить к удорожанию формы. Регулярные испытания в условиях, приближенных к боевым, помогают найти оптимальный вариант соотношения цены и качества для военной формы.Обзор посвящен современной форме военнослужащих украинской армии. Вещи довольно основательно тестировала команда Автоном-Клуба из г. Николаева.В 2014 году Министерством обороны Украины было решено модернизировать военную форму для украинской армии. Так появился штатный костюм общевойсковой ВСУ т.н. пиксельной расцветки образца 2014 года ММ-14.Комплект снят с производства и вышел из употребления в 2019 году.Костюм укомплектован ветровкой и брюками защитного цвета. Т.н. пиксельная расцветка обеспечивает надежную маскировку в условиях смешанного или тропического леса.Ветровка выполнена в классическом стиле «милитари». Стоячий воротник на липких застежках, надежно удерживается в расстегнутом и застегнутом виде.Нагрудные накладные карманы удобно фиксируются пуговицей и липкой застежкой.Крепление-липучка оснащено специальной лентой, которая позволяет быстро открывать карман, не теряя времени, не прилагая дополнительных усилий.Застегнуть куртку можно тремя способами.1. На пуговицы с ушком («британский тип»).2. С помощью молнии на двух «бегунках».3. На застежки «велкро», сделанные из прочного текстиля.Внутри куртки располагается специальный карман с белым ярлычком, на него наносится информация о хозяине. Контактные сведения, личные данные и т.п, в случае нештатной ситуации.Вверху рукав куртки оснащен специальными карманами. Внутри каждого – по два отделения. На карманах предусмотрены специальные липучки для крепления шевронов, знаков отличия, патчей. Локоть усилен накладками. Они позволяют вставить защиту, которая убережет от травм, ударов, порезов.Ширина брюк в талии регулируется при помощи пояса, оснащенного клапанами, на липких застежках. Фиксируется пояс двумя пуговицами по британскому типу (ушко на ножке) и молнией. Снаружи расположены 6 шлиц, их ширина пять см. Верхние накладные карманы открытые. Внутри правого – потайное отделения. Подходит для ношения компаса, складного ножа, индивидуального прибора измерения радиационного фона.Ярлык для личной информации размещен на кармане слева.На боковых карманах предусмотрен удобный клапан, фиксирующийся на 2 пуговицы.Карманы стягивают при помощи эластичной резинки. Это конструкционное решение позволяет сохранять его содержимое сухим во время дождя.Сбоку штанин, внизу, предусмотрены небольшие кармашки. В них легко поместятся средства личной гигиены, медицинские препараты.Колени усилены специальными накладками. Предусмотрена возможность вставлять в них защиту, которая фиксируется застежками-липучками.На нижней части брюк есть пыльники, фиксирующиеся помощью веревок.Нижняя кромка брюк стягивается эластичным шнуром, оснащена крючками для сцепления со шнуровкой.Брюки удобно подгонять под размер владельца, благодаря специальным боковым утяжкам.В ходе проведения испытаний, было установлено, что в условиях сухой жары комбинированная ткань, из которой был изготовлен костюм, практически не отводила пот, не позволяла телу дышать, от чего возникал так называемый «парниковый эффект», организм обезвоживался. Теплового удара испытатели избежали благодаря дополнительной интенсивной вентиляции.Таким образом, по итогам тестов было выявлено, что костюм не пригоден для использования в местности с жарким климатом и сухим воздухом.Функционал куртки оказался на высоте.Прочная застежка, плотно закрывающая одежду, надежно удерживала тепло внутри костюма, не давая телу испытателя переохлаждаться.В жару испытатели рекомендуют застегивать ветровку только на пуговицы, не использовать молнию. Это позволит оставить простор для вентиляции.Британские пуговицы зарекомендовали себя практичными, удобными долговечными. К ним у испытателей не возникло нареканий.Не отвечает костюм предъявляемым требованиям и при его использовании в зоне низких температур и высокой влажности.Новая модель ботинок изготовлена украинской фирмой «Талан» для нужд украинской армии.Ботинки изготовлены из качественной кожи, имеют высокое голенище (берц). Стандартный цвет обуви – коричневый.Специальные вставки из материала кордура предусмотрены в местах, где образуются заломы, потертости, в зонах выделения влаги.На ботинках пропечатано лого «Талан», над ним покупатель увидит ярлык «Gore-Tex». Это означает, что в данной модели производитель использовал мембрану этой фирмы. С внутренней стороны имеется ярлычок, содержащий информацию о модели и ее производителе.К заднику берцев пристрочена петля, помогающая легко надевать ботинок без использования лопаток и язычков. Носки усилены прокладкой, защищающей от внешних воздействий.Усиленный мыс сбережет ногу пешехода при ударе об камни. Шнуровка рассчитана на 7 пар петель, шнурки отличаются повышенной прочностью, длиной по 2 метра.Обувь имеет износоустойчивую подкладку со специальными вставками, позволяющими человеку не испытывать дискомфорта во время длительных переходов по пересеченной местности.В берцах сменные стельки, которые производит словацкая фирма Vildona. Структура стелек многослойная. Они активно впитывают и удерживают воду и пот до 24 часов. Время полного высыхания стельки составляет один-два часа, вынимать из ботинок ее не нужно. Производитель гарантирует отсутствие неприятного запаха.Подошва ботинок выполнена из прочных композитных материалов. Для изготовления применены полиуретан и эластомер.Протектор ботинок четкий, рельефный.Детали обуви, прошиты прочной двойной ниткой. На швах не наблюдается дефектов, прошивка четкая, аккуратная, ровная, без брака.Полевые испытания обуви проводились в температурной «вилке» от минус 3-х до плюс 35 градусов.Сначала обувь разнашивали при минусовой температуре, потом использовали в азиатских тропиках. По мнению тестировщиков, берцы удобно шнуруются и легко надеваются. Испытания показали, что петелька на задней части голенища помогает сделать это без проблем, но производителю не плохо бы для большего удобства увеличить величину петельки.Испытатели отметили, что концы шнурков и узел убираются в удобный кармашек.По результатам испытаний выяснилось, что перепад температур и высокая влажность не влияют на комфортное состояние ног. Подошвы и голени оставались сухими. Ботинки легко выводили пот наружу, не пропускали внутрь внешнюю влагу.Для предотвращения натирания ног новыми берцами, испытатели рекомендовали вынуть стельку.Разнашивать обувь данного класса, по мнению экспертов, следует в двух парах носков.Центру экспертных испытаний Автоном-клуба, для проведения тестирования функциональных особенностей, качества и практичности нижнего белья, которое используют военнослужащие армии Украины, был предоставлен образец демисезонного белья,Всесезонный комплект был передан Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.Комплект представлен демисезонными кальсонами, футболкой с длинными рукавами. Модель темно-жёлтого цвета, изготовлена из хлопковой ткани и эластана. Состав 95% хлопчатобумажной ткани, 5% синтетики.Белье соответствует заявленным на маркировке размерам, швы гладкие, плоские, выполнены без разрывов, не имеют видимых дефектов, влияющих на качество одежды.Комплект всесезонного белья испытывался больше года в суровых климатических зонах. «Обкатан» в жарком климате Сахары и холодном таежном воздухе.Температурный диапазон испытаний – от минус пятнадцати до плюс тридцати семи градусов.По мнению экспертов, в жаркий день фуфайка укрывает солдата от попадания солнца на кожу, кальсоны могут заменить тренировочные брюки во время остановок и отдыха на природе.Предварительно обработанный репеллентами комплект, защищает от комаров, мошек, гнуса и других назойливых насекомых.Зимой белье рекомендуется использовать под верхнюю одежду.В пустыне Сахара, в условиях высоких температурных значений, комплект успешно защищал испытуемых от ожогов.Эксперты отметили, что белье хорошо вентилируется, но имеет свойство накапливать влагу в районе спины и подмышечных впадин.В сухом воздухе быстро высыхает, но не дает ощущения прохлады.В межсезонье футболка и кальсоны использовались в походе по шведской тайге. Комплект надевался в качестве первого слоя, под основную одежду. Испытания показали, что этот временной промежуток подходит для ношения кальсон и реглана.По мнению испытателей, белье хорошо справляется с задачей терморегуляции, но имеет особенность накапливать влагу при активном движении, физических упражнениях; сохнет быстро в состоянии покоя.В зимний период кальсоны и футболку испытуемые надевали как базу для многослойной одежды, сверху утеплялись термобельем. Третий слой – легкая куртка из флиса. Далее, утепленная верхняя одежда.В таком сочетании белье, по мнению испытателей, показало средние результаты. Фуфайка и кальсоны не справились с отведением влаги на другой слой. Возникал парниковый эффект, и, как следствие, дискомфорт. Из положительных качеств было отмечено, что во время испытаний комплект нигде не натирал тело. Отсутствие ширинки, по мнению экспертов, не критично и не влияет на функционал белья. Эксперты отметили, что рукава футболки могут «задираться» при надевании следующих слоев.Носки были предоставлены для тестирования украинской фирмой ТРЕКІНГ.Защитные носки из синтетического волокна представлены 3-я моделями:— без паголенка,— с короткой облегающей частью, с— длинной облегающей частью носка.Выполнены в 4-х цветах: сером, синем, оранжевом, зеленом.Основные характеристики:• У носков 3 точки для плотного облегания ноги и фиксации.• Они обеспечивают утепление и надежную защиту ахиллесова сухожилия.• Защищают ноги от натирания в районе стопы и мыска.• Имеют зоны вентиляции.• Уложены в картонную упаковку, содержащую информацию об эксплуатации, составе, фирме, производящей изделие.Тестирование проводилось в Камбоджийской республике, в условиях жаркого тропического лета. Температурный режим плюс двадцати, до тридцати пяти градусов.Изделие проходило тестирование в комплекте с туристическими ботинками, предназначенными для походов по пересеченной местности. Испытуемые сутки не снимали обуви и функциональных носков.Носки растягиваются, соответствуют 4-м размерным рядам.Стопа изделия, окрашенная в немаркий черный цвет, позволяет носку долго сохранять аккуратный вид.Эксперты выяснили, что правильно подобранное изделие надежно облегает ступни, предотвращает натирание. Дискомфорта во время первой примерки у испытуемых не наблюдалось.За время многодневных пеших походов испытуемые ни разу не натерли ступни или пальцы.Ноги оставались сухими, в условиях жарких тропиков. Носочные изделия отводили конденсат на верхний слой ботинок.Синтетический состав носочных изделий не повлиял на состоянии кожи испытателей, не вызвал неприятных запахов от ног. Важное замечание от тестировщиков: паголенок не должен быть вровень с бортиком ботинок или кроссовок.В синтетическом волокне влага не накапливается, а испаряется. Отведение конденсата осуществляется через особые зоны.Опытным путем установлено, что носки без проблем высыхают, если обувь удобная. Они не опускаются вниз от быстрой ходьбы или бега – этому способствуют три эластичные резинки.Стирается данное изделие легко и быстро. Специалисты рекомендуют обратить внимание на рекомендации по стирке сушке, которые содержатся на упаковке.По результатам тестирования, специалистами Центра экспертных испытаний были сделаныо качестве представленной одежды, белья, обуви, носков.Так, при исследовании штатного костюма общевойскового ВСУ пиксельной расцветки образца 2014 года ММ-14, специалистами центра экспертных испытаний сделан вывод, что данное изделие не рекомендовано использовать в условиях крайне низких или высоких температур. Оптимальный период – межсезонье. Подойдет для недолгих походов и комфортных условий.Обувь, по оценке экспертов долговечная, надежная, добротная. Активно отводит воду. Применима в температурном диапазоне от стабильного минуса, до высокого плюса. Мембрана защищает от попадания влаги внутрь. Практичная колодка оптимизирует и распределяет нагрузку, подошва амортизирует ступню.Испытания показали, что демисезонные футболка и штаны имеют высокую эффективность в межсезонье и в жаркую погоду. В таких условиях они дышат, хорошо облегают фигуру. Недостатки: удерживают влагу в волокнах ткани.Носки, по мнению экспертов, функциональные, хорошо справляются с функцией терморегуляции в обуви. Защищают ноги от перегрева, натираний, натоптышей.Таким образом, результаты тестирования показали, что вещи, использованные в данных тестах, в целом соответствуют заявленному функционалу и могут быть использованы в действующей армии.