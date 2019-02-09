В 2021 году Украине вернут золото Полуботка

Я вот не пойму, почему Украина через изменения в конституции хочет войти только в НАТО и ЕС? Почему так мелко? Ведь имеется масса других более неотложных дел, которые можно закрепить в Конституции Украины.И не нужно далеко ходить за примерами: срочно, прямо таки безотлагательно, должен быть закреплён конституционно один из жизненно важных пунктов: возвращение золота Полуботка до 2021 года.Так и вижу, как это произойдёт в недалёком будущем:2021 год. Центральный зал Верховной Рады Украины.В синем плаще с жёлтым подбоем сидит на троне слоновой кости Президент Независимой Сверхдержавы Украины Пётр Порошенко. В деснице он сжимает серебряную саблю Полуботка (при наличии отсутствия таковой сабля легко заменяется золотой блохоловкой гетмана Мазепы), в шуйце – обновлённый томос, переписанный лично Варфоломеем на коже тираннозавра. Брови Верховного Главнокомандующего строго сдвинуты, орлиный взор направлен строго перед собой, наполовину пустой (или наполовину полный?) стакан спрятан глубоко в недрах мятого пиджака.Он ждёт…Ждёт английского посла (не путать с Великобританией, так как после Брексита, отделения Ирландии, Шотландии и Уэльса её уже нет), который сейчас несёт золото Полуботка по коридорам Верховной Рады.Перемога? Однозначно!Через золочёные врата центрального зала Верховной Рады Украины входит английский посол (не путать с Великобританией, её уже нет).Стоит почётный караул из героев АТО в зелёных вязаных шапочках и свежевыстиранном волонтёрами камуфляже.И тут вдруг с воплем: "Вот ваше золото, всё что осталось!", английский посол (не путать с Великобританией, её уже нет) достаёт из кармана широких штанов и протягивает на ладони к величественному ультрафиолетовому носу Верховного Главнокомандующего четыре золотые гинеи (у трёх из четырёх монет возле края ранта видны маленькие сквозные отверстия, видимо их сняли с украшения цыганки, может и насильно, но, скорее всего, по предварительной договорённости).Киборги почётного караула полным составом падают в обморок.Пан Парубий с трибуны что-то невнятно курлыкает, ребе Гройсман подозрительно молчит, в самом центре зала громко лопнул депутат Мосийчук, многояйцевые братья Зорян и Шкиряк синхронно сменили пол, а после них выступать клоуну – только позориться.И только женщина с косой громко и гадливо смеётся.Зрада? А тут ведь с ходу, так сказать нахрапом, сразу определить невозможно!Ведь что в итоге получается? Давайте разберёмся в данном моменте непредвзято.Посмотрите сами, что у нас выходит по существу: 4 английские золотые гинеи равны как-никак 4,2 фунта стерлингов, а это ни много ни мало почти 147 гривен, или, если точнее, почти 598 японских йен, что в нынешних условиях сумма довольно приличная…В соответствии с полученными данными экономисты должны сделать необходимые выводы и найти соответствующие применение столь счастливо приобретённому золоту Полуботка.P. S. Если не верите, что было именно так, прилагаю прямой репортаж из будущего об этом событии, который широко освещён журналисткой канала "1+1" Алёной Барабулькой:2021 рік. Центральний зал Верховної Ради України.У блакитним плащі з жовтим підбоєм сидить на троні слонової кістки Президент Незалежної Наддержави України Петро Порошенко. У правиці він стискає срібну шаблю Полуботка (при наявності відсутності такої шабля легко замінюється золотий блохоловкой гетьмана Мазепи), в шуйці – оновлений томос, переписаний особисто Варфоломієм на шкірі тиранозавра. Брови Верховного Головнокомандувача строго зрушені, орлиний погляд спрямований строго перед собою, наполовину порожній (або наполовину повний?) стакан захований глибоко в надрах м'ятого піджака.Він чекає…Чекає англійського посла (не плутати з Великобританією, так як після Брексіта, відділення Ірландії, Шотландії та Уельсу її вже немає), який зараз несе золото Полуботка по коридорах Верховної Ради.Перемога? Однозначно!Через золочені Ворота центрального залу Верховної Ради України входить англійський посол (не плутати з Великою Британією, її вже немає).Стоїть почесна варта з героїв АТО в зелених в'язаних шапочках і свіжовистираному волонтерами камуфляжі.І тут раптом з криком: "Ось ваше золото, все, що залишилося!", англійський посол (не плутати з Великобританією, її вже немає) дістає з кишені широких штанів і простягає на долоні до величного ультрафіолетового носі Верховного Головнокомандувача чотири золоті гінеї (у трьох з чотирьох монет біля краю ранта видно маленькі наскрізні отвори, мабуть їх зняли з прикраси циганки, може і насильно, але, швидше за все, за попередньою домовленістю).Кіборги почесної варти повним складом падають в непритомність.Пан Парубій з трибуни щось невиразно курликає, ребе Гройсман підозріло мовчить, в самому центрі залу голосно лопнув депутат Мосійчук, багатояйцеві брати Зорян і Шкіряк синхронно змінили стать, а після них виступати клоуну – тільки ганьбитися.І тільки жінка з косою голосно і бридко сміється.Зрада? А тут з ходу, так би мовити нахрапом, відразу визначити неможливо!Адже що в підсумку виходить? Давайте розберемося в даному моменті неупереджено.Подивіться самі, що у нас виходить по суті: 4 англійські золоті гінеї, як ніяк, рівні 4,2 фунта стерлінгів, а це ні багато ні мало майже цілих 147 гривень, або, якщо точніше, майже 598 японських ієн, що в нинішніх умовах досить пристойна сума…Згідно з отриманими даними економісти повинні зробити необхідні висновки і знайти відповідні застосування настільки щасливо придбаного золота Полуботка.Олена Барабулька, канал "1+1".