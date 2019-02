Обманный маневр: крупнейший самолет в мире может быть секретным оружием США

Все наверняка слышали, что американская компания Scaled Composites создает крупнейший (с некоторыми оговорками) в истории самолет, имеющий два фюзеляжа и выступающий в качестве платформы для запуска космических ракет. Хотя по массе и длине детище Scaled Composites сильно уступает «Мрие», по размаху крыла перспективный самолет намного больше: 117 метров против 88-ми. Одним из создателей компании стал скончавшийся в прошлом году Пол Аллен, известный, прежде всего, как один из соучредителей корпорации Microsoft. Собственно, сама концепция Stratolaunch Model 351 известна давно: она называется «воздушный старт». В этом случае запуск ракеты производят в небе. Российские разработки в этом направлении были связаны, прежде всего, с системой МАКС. А еще в свое время Украина пыталась использовать Ан-225 для авиационно-космических систем «Свитязь» и «Лыбидь». Ничего из вышеперечисленного реализовать не вышло.Длина: 73 мРазмах крыла: 117,3 мВысота: 4,69 мМасса пустого: 226,596 кгНормальная взлетная масса: 340,194 кгМаксимальная взлетная масса: 589,670 кгВнешняя полезная нагрузка: 250,000 кгДвигатель шесть х Pratt & Whitney PW4056 тягой 252,4 кН каждыйВажно отметить, что проект Scaled Composites не стоит на месте: в преддверии первого полета самолет уже выполнил скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе. До этого его разогнали до средней, а еще раньше — малой скорости. То есть, планы у компании серьезные, и отказываться от проекта, судя по всему, не будут.Самолет позиционируется как инструмент для гражданского ракетостроения. Между тем, недавно издание Quartz в материале «Paul Allen built the world’s biggest plane. Does anyone need it?» обратило внимание на некоторые нестыковки. Еще десятилетие назад мировое ракетостроение переживало кризис. Однако сейчас все изменилось и дело не только в новой ракете Falcon 9 от SpaceX — мирового лидера по числу космических стартов. Кроме Маска недавно громко заявили о себе компании Blue Origin, Virgin Galactic, United Launch Alliance и Northrop Grumman. Может «выстрелить» и новичок рынка в лице новозеландской частной компании Rocket Lab с ее легкой и очень дешевой ракетой «Электрон», которая, кстати, уже выполнила несколько удачных стартов.То есть, скорее всего, места для нового оператора космических запусков в мире сейчас просто не найдется: за рынок идет настоящая борьба и лидеры, в целом, давно известны. Кроме этого, у самой концепции воздушного старта есть существенные минусы.— На высоте более 30 км снижение плотности воздуха резко уменьшает аэродинамические преимущества самолетного крыла;— Высокие требования к надежности полезной нагрузки (спутники нередко разрабатывают с требованием выдерживать лишь осевые перегрузки);— Очень высокие требования к двигателям носителя, которые должны обеспечивать ему высокую скорость на большой высоте;— Технологические риски, связанные с общей сложностью концепции;— Риск потери дорогого самолета и членов экипажа.В этой связи можно вспомнить компанию Virgin Group, которая также использует концепцию воздушного старта. Однако не стоит забывать, что цели Ричарда Брэнсона давно известны: суборбитальный туризм. Грубо говоря, его аппарат имеет мало общего со Stratolaunch Model 351, хотя метод запуска такой же.Как пишет Quartz, у Stratolaunch Systems все же есть преимущество: если самолет будет доведен до ума, он сможет выводить грузы на орбиту, даже если погода будет плохой и не позволит запустить обычную ракету. Разберем данный вопрос более детально. Перенос сроков для коммерческих заказчиков практически не играет роли. В то же время эта проблема может стать критичной, если речь идет о военных космических аппаратах. В доказательство своей гипотезе издание утверждает, что американский вице-президент Майк Пенс и министр ВВС США Хизер Уилсон не так давно посетили объекты Stratolaunch Systems. При этом в компании не смогли ответить на вопрос Quartz о количестве сотрудников: лишь около полусотни сотрудников имеет описание на LinkedIn — популярного сервиса для деловых связей. К чему такая секретность для гражданской компании — не понятно. К слову, SpaceX может предоставить данные о 7000 сотрудниках, а Blue Origin — 1500. То есть, говоря простым языком, обо всех (или почти обо всех), кто там вообще работает.Возможно, истинные цели Stratolaunch Systems станут более понятны, если рассмотреть предполагаемую полезную нагрузку. Летом прошлого года компания рассказала о том, какие аппараты она хочет выводить с помощью своего самолета. Один из заявленных — Medium Launch Vehicle (MLV) — имеет грузоподъемность 3,5 тонны и сможет поднимать нагрузку на высоту до 400 км. Еще есть MLV Heavy: в принципе, то же самое, только с большей грузоподъемностью. Более же всего СМИ заинтересовал космоплан, похожий на таинственный Boeing X-37 (эксперты до сих пор спорят, зачем американцам понадобился этот орбитальный самолет). Проблема в том, что недавно Stratolaunch отказалась от разработки собственных ракет. Вместо этого компания хочет использовать ракету-носитель Pegasus XL, разработанную Orbital ATK. Напомним, «Пегас» — многофункциональная ракета, которую можно запускать обычно или же с самолета-носителя, как того хочет Stratolaunch Systems. Масса полезного груза, выводимого на низкую околоземную орбиту носителем, может достигать 443 кг. В современной классификации она является легкой ракетой-носителем. За плечами у Pegasus XL множество миссий, выполненных для NASA. В теории ракету можно применять и для некоторых военных запусков, хотя ее возможности, конечно, имеют вполне очевидные ограничения.В действительности, в данном вопросе очень сложно поддержать ту или иную точку зрения. В пользу «теории заговора» говорит то, что в Америке (да и в других странах тоже) какую-либо военную спецоперацию вполне могут замаскировать под мирный проект, при этом не жалея средств на дезинформацию противника. Недавно бывший океанограф Роберт Баллард, прославившийся после обнаружения «Титаника», заявил, что поиск легендарного парохода на самом деле был секретной миссией по поиску затонувших американских подлодок.Проекты крупных самолетов-носителей космических аппаратов в истории США тоже были. Например, в свое время создавали Conroy Virtus —двухфюзеляжный транспортный самолет для транспортировки челнока «Спейс шаттл». Как несложно заметить, столь крупный и дорогой проект был частью еще более масштабной программы, направленной на удержание превосходства США в сфере освоения космоса, что было важной составляющей геополитической игры. Поэтому, может быть, Stratolaunch Model 351 действительно создают не «просто так». Скорее всего, скоро мы сами все узнаем.