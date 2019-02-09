Зеленского "атошники" спросили, являются ли россияне братьями украинцам

Спросите у него, чей Крым?

Да, а чей Крым?

Крым украинский, вы что… И Донбасс украинский.

А россияне братья для нас?

Кандидат в президенты Украины (а таковых теперь в списке 44) Владимир Зеленский провёл встречу «на ногах» с участниками так называемой «АТО». Речь идёт о встрече во Львовской области. Находясь в толпе, Зеленский оказался вынужден отвечать на неудобные вопросы, включая вопрос о том, каким будет государственный язык Украины, если бывший кавээнщик станет президентом.Встреча вышла незапланированной. Дело в том, что «атошники» преградили дорогу Зеленскому и фактически заставили с ними поговорить.Из толпы:Другой голос из толпы:Зеленский:Примечательно, что на пропорошенковских каналах кадры незапланированного общения Зеленского с «атошниками» были подписаны как «общение шоумена с ветеранами АТО». О том, что Зеленский является ещё и кандидатом в президенты, решили не сообщать.Чтобы не усложнять ситуацию, так как разговор проходил на повышенных тонах, Зеленский, пытаясь освободиться от «кольца», в котором оказался, выкрикнул «Слава Украине!» «Атошникам» пришлось отвечать… Однако на этом вопросы не иссякли.Голос из толпы:Зеленский пытался сделать вид, что не расслышал вопроса. Вместо него вопросом на вопрос ответил представитель команды кандидата:Сам Зеленский тихо сказал «не братья» и поспешил выбраться из толпы. После этого толпа ещё долго гудела в связи с тем, что не расслышала ответа самого Зеленского.В соцсетях после этого Зеленскому посоветовали не связываться толпой, а выступать только со сцены.