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Зеленского "атошники" спросили, являются ли россияне братьями украинцам

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Кандидат в президенты Украины (а таковых теперь в списке 44) Владимир Зеленский провёл встречу «на ногах» с участниками так называемой «АТО». Речь идёт о встрече во Львовской области. Находясь в толпе, Зеленский оказался вынужден отвечать на неудобные вопросы, включая вопрос о том, каким будет государственный язык Украины, если бывший кавээнщик станет президентом.

Зеленского "атошники" спросили, являются ли россияне братьями украинцам



Встреча вышла незапланированной. Дело в том, что «атошники» преградили дорогу Зеленскому и фактически заставили с ними поговорить.

Из толпы:
Спросите у него, чей Крым?


Другой голос из толпы:
Да, а чей Крым?


Зеленский:
Крым украинский, вы что… И Донбасс украинский.


Примечательно, что на пропорошенковских каналах кадры незапланированного общения Зеленского с «атошниками» были подписаны как «общение шоумена с ветеранами АТО». О том, что Зеленский является ещё и кандидатом в президенты, решили не сообщать.

Чтобы не усложнять ситуацию, так как разговор проходил на повышенных тонах, Зеленский, пытаясь освободиться от «кольца», в котором оказался, выкрикнул «Слава Украине!» «Атошникам» пришлось отвечать… Однако на этом вопросы не иссякли.

Голос из толпы:
А россияне братья для нас?


Зеленский пытался сделать вид, что не расслышал вопроса. Вместо него вопросом на вопрос ответил представитель команды кандидата:
А кто вам сказал, что россияне братья?

Сам Зеленский тихо сказал «не братья» и поспешил выбраться из толпы. После этого толпа ещё долго гудела в связи с тем, что не расслышала ответа самого Зеленского.

В соцсетях после этого Зеленскому посоветовали не связываться толпой, а выступать только со сцены.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/zelenskiy95
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