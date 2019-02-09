В США возмущены решением Германии по отказу от F-35

Как стало известно на прошлой неделе, Министерство обороны Германии решило отказаться от закупки F-35 компании Lockheed Martin.Американский истребитель пятого поколения F-35 был снят с тендера на закупку истребителей для бундесвера. По данному тендеру ВВС Германии предполагают заменить истребители Tornado, которые уже давно стоят на вооружении ВВС страны.Данное решение Германии направлено на укрепление франко-германского промышленного сотрудничества. Франция и Германия планируют к началу 2030-х создание своего собственного новейшего истребителя.Данный шаг немецких властей является ударом по репутации и перспективным доходам американской компании Lockheed Martin. У LM были большие планы на поставки F-35 на европейский рынок, и эти поставки казались фактически очевидным фактом, поставки в Германии в том числе. Так, в 2018 году было реализованы для ВВС Бельгии 34 истребителя F-35. Сумма контракта составила 3,8 миллиарда долларов.В связи с этим некоторые американские СМИ запустили кампанию по явной дискредитации решения правительства Германии.Американские СМИ заговорили о возможном снижении сдерживающей эффективности НАТО на Востоке, о том, что люфтваффе станут менее боеспособными военно-воздушными силами в Европе. Якобы это решение оставит Германию без истребителя пятого поколения, в то время как другие союзники "движутся в будущее авиации".Такие заявления опубликованы в американском издании. В других СМИ США трактовки ещё более жёсткие, высказывается откровенное возмущение решением Берлина. Отдельные эксперты США уже вышли с предложением наказать Германию санкционно не только за отказ от участия в программе F-35, но и за реализацию проекта "Северный поток-2".