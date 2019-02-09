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Адмирал ВМС США призвал "к наступлению" на Россию и Китай

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Издание Bussiness Insider приводит заявление командующего военно-морскими операциями ВМС США Джона Ричардсона. Американский адмирал заявил о том, что США и союзники проявляют «недостаточно агрессии» в отношении России и Китая в ответ «на их агрессию».

Адмирал ВМС США призвал "к наступлению" на Россию и Китай



Адмирал Ричардсон при этом привёл несколько примеров, где действия России и КНР он считает «агрессивными». В отношении России он назвал «действия на Азовском море». Речь о «действиях в отношении кораблей ВМС Украины». В отношении Китая – «агрессию в отношении японских и других судов в районе спорных островов».

Ричардсон:
Россия заблокировала вход в Азовское море, которое от Чёрного отделено аннексированным Крымом.


По словам американского военачальника, необходимо «перейти к наступлению на Россию и Китай по многим направлениям». Ричардсон предложил усилить давление на Москву и Пекин вплоть до введения запрета на использование кораблями ВМФ РФ и ВМС НОАК иностранных портов для пополнения запасов.

Кроме того, адмирал ВМС США заявил о необходимости «дать бой» Черноморскому флоту России». При этом Ричардсон отметил «важность наличия» румынского сегмента американской ПРО, давая понять, что объект в Девеселу направлен в первую очередь именно против России. Ранее в США отрицали антироссийский характер этого объекта, заявляя, что он создан для противостояния иранской ракетной угрозе.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/CNORichardson
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