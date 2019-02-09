Экс-министр: Украинские конструкторы и лётчики-испытатели уезжают в Россию

Наших лётчиков-испытателей с удовольствием ждут в России. Там им предоставляют не только работу, но и гражданство. А у нас даже льгот никаких нет для лётчиков-испытателей.

Бывший министр транспорта и связи Украины, он же бывший депутат Верховной рады страны, Евгений Червоненко на телекале NewsOne прокомментировал ситуацию с нехваткой квалифицированных специалистов. Эта тема (нехватка квалифицированных кадров) сегодня актуальна и для России в целом ряде сфер экономики, включая промышленность, но ситуация на Украине во многом ещё более сложная.По словам Евгения Червоненко, украинские инженеры-конструкторы, лётчики испытатели и другие специалисты, не находя для себя работы на Украине, уезжают в Россию для трудоустройства в профильных сферах.Из заявления бывшего министра:Бывший министр и народный депутат отметил, что ВРУ до сих пор не приняла закон об утверждении звания «Заслуженного лётчика-испытателя», убрала все положенные льготы.В заявлении отмечается, что украинские специалисты перестают быть востребованными в своей собственной стране на фоне деградации промышленного сектора, в связи с чем ищут возможности реализовать себя за рубежом: также и в Республике Казахстан.Заявлено и о том, что украинские лётчики-испытатели ранее ставили многочисленные рекорды на различного типа самолётах, чего нет теперь. Но не указано, что почти все эти рекорды были поставлены в те годы, когда Украина была Украинской ССР.