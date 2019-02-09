В Moody's подняли кредитный рейтинг российской экономики
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг российской экономики. Если ранее рейтинг России был выставлен этим агентством на отметке Ba1 – спекулятивный (существенный кредитный риск), то теперь поднят до уровня Baa3 – инвестиционный (умеренный кредитный риск). В прошлом месяце то же рейтинговое агентство изменило рейтинговый прогноз для российской экономики со стабильного на позитивный.
Эксперты Moody's отмечают, что такие изменения ими внесены в связи со снижением в России уязвимости от внешних воздействий. Рейтинговое агентство отмечает, что российская экономика оказывается всё более устойчивой перед санкционным давлением, демонстрируя небольшой, но всё же – рост.
Мало того, эксперты Moody's заявили, что даже если США введут очередную порцию антироссийских санкций, то нет причин для снижения суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации.
В Минэкономразвития и Минфине РФ отметили, что у рейтингового агентства попросту не осталось аргументов, чтобы искусственно удерживать рейтинг экономики РФ на той низкой отметке, которому он не соответствует.
На самом деле, решение Moody's – это серьёзный сигнал Западу. Он состоит в том, что отдельные представители западного бизнеса, отказываясь от инвестирования в российскую экономику, многое теряют. Инвестиции в Россию фактически объявлены выгодными, причём объявлены они таковыми агентством, которое точно не испытывает пиетета перед Москвой. А это настоящий удар по тем, кто рассчитывает задушить Россию санкциями.
Эксперты Moody's отмечают, что такие изменения ими внесены в связи со снижением в России уязвимости от внешних воздействий. Рейтинговое агентство отмечает, что российская экономика оказывается всё более устойчивой перед санкционным давлением, демонстрируя небольшой, но всё же – рост.
Мало того, эксперты Moody's заявили, что даже если США введут очередную порцию антироссийских санкций, то нет причин для снижения суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации.
В Минэкономразвития и Минфине РФ отметили, что у рейтингового агентства попросту не осталось аргументов, чтобы искусственно удерживать рейтинг экономики РФ на той низкой отметке, которому он не соответствует.
На самом деле, решение Moody's – это серьёзный сигнал Западу. Он состоит в том, что отдельные представители западного бизнеса, отказываясь от инвестирования в российскую экономику, многое теряют. Инвестиции в Россию фактически объявлены выгодными, причём объявлены они таковыми агентством, которое точно не испытывает пиетета перед Москвой. А это настоящий удар по тем, кто рассчитывает задушить Россию санкциями.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/MinistryEconomy
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