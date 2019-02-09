В Moody's подняли кредитный рейтинг российской экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг российской экономики. Если ранее рейтинг России был выставлен этим агентством на отметке– спекулятивный (существенный кредитный риск), то теперь поднят до уровня– инвестиционный (умеренный кредитный риск). В прошлом месяце то же рейтинговое агентство изменило рейтинговый прогноз для российской экономики со стабильного на позитивный.Эксперты Moody's отмечают, что такие изменения ими внесены в связи со снижением в России уязвимости от внешних воздействий. Рейтинговое агентство отмечает, что российская экономика оказывается всё более устойчивой перед санкционным давлением, демонстрируя небольшой, но всё же – рост.Мало того, эксперты Moody's заявили, что даже если США введут очередную порцию антироссийских санкций, то нет причин для снижения суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации.В Минэкономразвития и Минфине РФ отметили, что у рейтингового агентства попросту не осталось аргументов, чтобы искусственно удерживать рейтинг экономики РФ на той низкой отметке, которому он не соответствует.На самом деле, решение Moody's – это серьёзный сигнал Западу. Он состоит в том, что отдельные представители западного бизнеса, отказываясь от инвестирования в российскую экономику, многое теряют. Инвестиции в Россию фактически объявлены выгодными, причём объявлены они таковыми агентством, которое точно не испытывает пиетета перед Москвой. А это настоящий удар по тем, кто рассчитывает задушить Россию санкциями.