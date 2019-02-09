В Индии рассказали, что думают по поводу Ми-35

Ми-35 - хорошая платформа. В достаточном количестве он может отлично справиться с уничтожением танков и пехоты.

На также нужен контракт на Ка-52 с Россией. Можно было бы производить эти машины у нас в Индии в большом количестве для нужд ВВС.

ВВС Индии ведут подготовку вертолётов Ми-35 к стартующим на следующей неделе учениям «Vayushakti 2019». В индийских СМИ говорится о том, что эти вертолёты в ходе маневров будут использоваться для поражения бронетехники условного противника, а также для сопровождения в специальных операциях по уничтожению объектов противовоздушной обороны всё того же условного противника.Индийские лётчики отмечают многоцелевой характер российских вертолётов, делая акцент на том, что помимо всего прочего вертолёты Ми-35 можно использовать и в качестве санитарных машин, необходимых для эвакуации раненых.Возможности вертолёта будут проверяться ВВС Индии в условиях среднегорья – на высотах около 3 тысяч метров. При этом ряд операций с использованием Ми-35 планируется и на высоте около 4 тыс. метров. Отмечена повышенная сложность пилотирования машины в таких условиях. Одна из особенностей – резкие порывы ветра при низких температурах в горах, что приводит к опасности появления наледи на корпусе и лопастях.Обращают на себя внимания комментарии обычных пользователей на страницах индийских СМИ по поводу того, что в Индии думают о Ми-35 и других российских вертолётах:Пользователь под ником Ранжит Сингх (Ranjeet Singh):