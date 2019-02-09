Названы сроки первой высадки российских космонавтов на Луну
Сегодня стали известны тезисы из доклада, в котором говорится о планах по отправке пилотируемой экспедиции к естественному спутнику Земли. Информационная служба РИА Новости публикует выдержки из доклада ЦНИИмаш, входящего в структуры «Роскосмоса».
Отмечено, что первый российский экспедиционный экипаж отправится к Луне в 2031 году. Это экспедиция с кодовым шифром M1, которая и совершит первую для России высадку космонавтов на Луну. При этом добавлено, что после этого такие полёты станут для российских космонавтов ежегодными.
В материале говорится о том, что в ходе одной из экспедиционных миссий на Луну будет доставлен тяжёлый луноход с возможностью управления человеком. Этот аппарат в докладе назван луномобилем.
По сообщениям, луномобиль планируют доставить на поверхность Луны в 2032 году. Его эксплуатацией должна будет заняться вторая экспедиция российских космонавтов.
Также в докладе говорится о сроках начала создания лунного модуля (базы). В проекте начало строительство намечено на 2034 год.
Стоит отметить, что в планах «Роскосмоса» - совершить предварительный облёт Луны пилотируемым космическим аппаратом в 2028-2029 годах.
Ранее сообщалось, что для обслуживания полётов на Луну будут использоваться сверхтяжёлые ракеты-носители «Енисей» с 6-ю боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с силовой установкой РД-180. Эта ракета и отправит к Луне космический корабль "Федерация" (сначала - его макет).
Отмечено, что первый российский экспедиционный экипаж отправится к Луне в 2031 году. Это экспедиция с кодовым шифром M1, которая и совершит первую для России высадку космонавтов на Луну. При этом добавлено, что после этого такие полёты станут для российских космонавтов ежегодными.
В материале говорится о том, что в ходе одной из экспедиционных миссий на Луну будет доставлен тяжёлый луноход с возможностью управления человеком. Этот аппарат в докладе назван луномобилем.
По сообщениям, луномобиль планируют доставить на поверхность Луны в 2032 году. Его эксплуатацией должна будет заняться вторая экспедиция российских космонавтов.
Также в докладе говорится о сроках начала создания лунного модуля (базы). В проекте начало строительство намечено на 2034 год.
Стоит отметить, что в планах «Роскосмоса» - совершить предварительный облёт Луны пилотируемым космическим аппаратом в 2028-2029 годах.
Ранее сообщалось, что для обслуживания полётов на Луну будут использоваться сверхтяжёлые ракеты-носители «Енисей» с 6-ю боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с силовой установкой РД-180. Эта ракета и отправит к Луне космический корабль "Федерация" (сначала - его макет).
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- Роскосмос
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