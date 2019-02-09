В ВВС Швеции заявили о наличии "уничтожителя российских Су"

Но мы раскрыли этот секрет, а потому Gripen E способен осуществлять их уничтожение без применения каких-либо стелс-технологий.

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о том, что в Швеции есть истребитель, который вполне может выступить в качестве «уничтожителя российских самолётов серии Су». Такое заявление шведского военачальника публикует изданиеПо словам Хельгессона, речь идёт об истребителе Saab Gripen E, который может «уничтожать российские Су» даже без использования технологий скрытности и снижения визуальной и радиоэлектронной заметности.Хельгессон заявил, что главным преимуществом российских самолётов всегда являлась их высокая маневренность.Из заявления командующего шведскими ВВС:После этого заявления военные эксперты попытались разобраться в том, что же такого есть в арсенале шведского истребителя, позволяющего ему превосходить, например, российские модернизированные Су-30 или Су-35, относящиеся к поколения 4++. К однозначному мнению прийти не удалось, зато высказано предположения об «эффективной способности Gripen E подавлять сигналы РЛС самолётов противника».Само заявление о том, что шведский самолёт может «уничтожать российские Су», выглядит похожим на беспочвенную браваду. Можно было бы понять, если бы это было "независимого эксперта", но когда такое говорит командующий ВВС отдельно взятой страны... В этой связи только один вопрос: И много российских самолётов уже уничтожили?