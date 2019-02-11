«Бескозырка-2019». С каждым годом всё больше участников

Операция «Бескозырка» — славная и исключительно новороссийская традиция, появившаяся благодаря инициативе, как говорится, снизу. Более подробно об этой патриотической акции автор уже писал, поэтому рассказывать дополнительно не буду. Лишь напомню, что проходит она ежегодно в знак памяти легендарного десанта на Малой земле, проведённого в 1943 году в ночь с 3 на 4 февраля отрядом под руководством майора Цезаря Куникова.В 2018-м году, по самым обобщённым оценкам, «Бескозырка» собрала от 35 до 40 тысяч новороссийцев и гостей города-героя. В этом году также некоторые патриотические клубы и просто неравнодушные соотечественники из соседних городов приехали в Новороссийск специально, чтобы поучаствовать в «Бескозырке». Была даже делегации из бесконечно далёких от этих берегов Надыма и Ханты-Мансийска. Для прохода колонн марша памяти власти перекрыли на несколько часов проспект имени Ленина на протяжении свыше трёх километров. И, как это ни удивительно, раздражения или критики от местных мне слышать не приходилось.Настрой, несмотря на то, что муниципальные власти в некоторой степени «приватизируют» акцию, сохранился свойский и народный. Бабушки за ручку вели внуков, молодые семьи несли небольшие свечи, мальчишки, как это и полагается нормальным пацанятам, с восторгом ждали проезда БТР с факелом, по традиции зажигаемом от Вечного огня на Аллее Героев в центре города.Своеобразным приветствием из краевой столицы стала роспись стены Новороссийского музея-заповедника. Краснодарские художники Алексей Серебренников, Павел Бибишев, Евгений Колпаков и Светозар Фефелов приступили к созданию картины ещё 28 января, трудясь над работой до позднего вечера. И хоть данный вид искусства субкультуры называется граффити, именовать получившуюся картину именно так сложно. Роспись очень органично вписалась в архитектуру ещё советского здания, хотя автомобили несколько портят впечатление.Всего на улицы вышли около 50 тысяч человек, которые, несмотря на весь исторический фальсификат, изливающийся на наше общество, охотно чтят память о Великой Отечественной войне и её героях. И каяться они уж точно не собираются.Увы, ветераны, которые почти всегда принимали участие в вечернем марше и уже ночных мероприятиях, прийти на этот раз не смогли — возраст берёт своё.Однако часто не получается бочки мёда без ложки дёгтя. В ночь с 3 на 4 февраля, когда город опустел, а подавляющее количество стражей правопорядка были мобилизованы для обеспечения безопасности «Бескозырки», вандал-неандерталец на набережной разрушил фотозону «Я люблю Новороссийск». Буквы он просто расколотил. Разломав название «Новороссийск», неандерталец напал… на автомат по продаже напитков на другой стороне набережной, а, увидев забор из железных прутьев, попытался через него перелезть – верно, домой в вольер потянуло.За забором находилась режимная территория Морвокзала, где существо с окровавленными кулаками «радушно» встретили работники порта. Неандерталец оказался трезв, а после его доставки в дежурную часть полиции выяснилось, что у существа даже есть паспорт… гражданина Украины. Воистину, у каждой страны — свои герои.