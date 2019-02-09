Новости

В Киеве заложили еще два катера в интересах украинских ВМС

51
Военно-морские силы Украины в скором времени пополнятся еще двумя катерами. В пятницу, 8 февраля, в Киеве на судостроительном заводе ПАО "Завод "Кузня на Рыбальской" ( "Ленинская Кузница") состоялась торжественная закладка двух катеров, сообщает Министерство обороны Украины.

В Киеве заложили еще два катера в интересах украинских ВМС



В интересах ВМСУ на Киевском судостроительном заводе ПАО "Завод "Кузня на Рыбальской" были заложены малый бронированный артиллерийский катер и десантно-штурмовой катер. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.

Как пишет блог bmpd, таким образом, в Киеве заложены еще один малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), который станет восьмым катером этого типа в ВМСУ, а также один десантно-штурмовой катер проекта 58503 (шифр "Кентавр-ЛК"), который станет третьим в украинском флоте. Еще один катер проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") уже строится на заводе.

Ранее сообщалось, что Киевский ССЗ построил для ВМСУ шесть МБАК проекта 58155 "Гюрза-М" и два десантно-штурмовых катера проекта 58503 "Кентавр-ЛК". Из шести построенных малых артиллерийских катеров два (Р 175 "Бердянськ" и Р 176 "Никополь") задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе и находятся в Керчи.

Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
В Киеве спущен на воду второй десантно-штурмовой катер "Кентавр-ЛК"
Завод "Ленинская Кузня" Порошенко переименован в "Кузню на Рыбальском"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти