В Киеве заложили еще два катера в интересах украинских ВМС

Военно-морские силы Украины в скором времени пополнятся еще двумя катерами. В пятницу, 8 февраля, в Киеве на судостроительном заводе ПАО "Завод "Кузня на Рыбальской" ( "Ленинская Кузница") состоялась торжественная закладка двух катеров, сообщает Министерство обороны Украины.В интересах ВМСУ на Киевском судостроительном заводе ПАО "Завод "Кузня на Рыбальской" были заложены малый бронированный артиллерийский катер и десантно-штурмовой катер. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.Как пишет блог bmpd, таким образом, в Киеве заложены еще один малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), который станет восьмым катером этого типа в ВМСУ, а также один десантно-штурмовой катер проекта 58503 (шифр "Кентавр-ЛК"), который станет третьим в украинском флоте. Еще один катер проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") уже строится на заводе.Ранее сообщалось, что Киевский ССЗ построил для ВМСУ шесть МБАК проекта 58155 "Гюрза-М" и два десантно-штурмовых катера проекта 58503 "Кентавр-ЛК". Из шести построенных малых артиллерийских катеров два (Р 175 "Бердянськ" и Р 176 "Никополь") задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе и находятся в Керчи.