США: Наземная система Aegis Ashorе не нарушает положений ДРСМД

Система противоракетной обороны Aegis Ashorе (наземного базирования) полностью соответствует обязательствам США по договору. Система способна запускать только оборонительные ракеты-перехватчики, такие как SM-3, а они не подпадают под действие договора

Хотя система Aegis Ashore использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система вертикального пуска Мк-41, установленная на кораблях, она не является такой же пусковой установкой, как МК-41

Американская наземная система противоракетной обороны "Иджис" полностью соответствует положениям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку не обладает наступательным потенциалом и инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет "Томагавк". Об этом заявили в американском представительстве при НАТО.- заявили в постпредстве.Как пояснили американские военные, наземная система "Иджис" не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования, поскольку у системы отсутствует необходимая инфраструктура и программное обеспечение, необходимая для запуска наступательных ракет.- пояснили в представительстве.Также в Вашингтоне утверждают, что использование ими ракет-мишеней, имеющих характеристики ракет средней и меньшей дальности, при испытании ПРО также не нарушает ДРСМД, так как они "используется в научно-исследовательских и опытно-конструкторских целях, не связанных с самой системой ракеты-носителя". Так же не подпадают под действие договора и БПЛА, так как в договоре ничего не сказано об ограничении на испытания, производство или владение многоразовыми боевыми БПЛА. В США убеждены, что термин "ракета", используемый в договоре, применяется только к системам, "действующим в одном направлении".Ранее российское Минобороны предложило США вернуться к договору путем уничтожения "наземных универсальных пусковых установок Мk-41; ракет-мишеней и ударных беспилотников, подпадающих по своим характеристикам под термин "крылатая ракета наземного базирования".