США: Наземная система Aegis Ashorе не нарушает положений ДРСМД
Американская наземная система противоракетной обороны "Иджис" полностью соответствует положениям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку не обладает наступательным потенциалом и инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет "Томагавк". Об этом заявили в американском представительстве при НАТО.
Как пояснили американские военные, наземная система "Иджис" не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования, поскольку у системы отсутствует необходимая инфраструктура и программное обеспечение, необходимая для запуска наступательных ракет.
Также в Вашингтоне утверждают, что использование ими ракет-мишеней, имеющих характеристики ракет средней и меньшей дальности, при испытании ПРО также не нарушает ДРСМД, так как они "используется в научно-исследовательских и опытно-конструкторских целях, не связанных с самой системой ракеты-носителя". Так же не подпадают под действие договора и БПЛА, так как в договоре ничего не сказано об ограничении на испытания, производство или владение многоразовыми боевыми БПЛА. В США убеждены, что термин "ракета", используемый в договоре, применяется только к системам, "действующим в одном направлении".
Ранее российское Минобороны предложило США вернуться к договору путем уничтожения "наземных универсальных пусковых установок Мk-41; ракет-мишеней и ударных беспилотников, подпадающих по своим характеристикам под термин "крылатая ракета наземного базирования".
Система противоракетной обороны Aegis Ashorе (наземного базирования) полностью соответствует обязательствам США по договору. Система способна запускать только оборонительные ракеты-перехватчики, такие как SM-3, а они не подпадают под действие договора- заявили в постпредстве.
Как пояснили американские военные, наземная система "Иджис" не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования, поскольку у системы отсутствует необходимая инфраструктура и программное обеспечение, необходимая для запуска наступательных ракет.
Хотя система Aegis Ashore использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система вертикального пуска Мк-41, установленная на кораблях, она не является такой же пусковой установкой, как МК-41- пояснили в представительстве.
Также в Вашингтоне утверждают, что использование ими ракет-мишеней, имеющих характеристики ракет средней и меньшей дальности, при испытании ПРО также не нарушает ДРСМД, так как они "используется в научно-исследовательских и опытно-конструкторских целях, не связанных с самой системой ракеты-носителя". Так же не подпадают под действие договора и БПЛА, так как в договоре ничего не сказано об ограничении на испытания, производство или владение многоразовыми боевыми БПЛА. В США убеждены, что термин "ракета", используемый в договоре, применяется только к системам, "действующим в одном направлении".
Ранее российское Минобороны предложило США вернуться к договору путем уничтожения "наземных универсальных пусковых установок Мk-41; ракет-мишеней и ударных беспилотников, подпадающих по своим характеристикам под термин "крылатая ракета наземного базирования".
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