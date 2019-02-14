Заря капитализма: рыцари уступают поле боя ландскнехтам
Принято считать, что упадку рыцарства способствовало огнестрельное оружие. Это большое преувеличение, ведь ещё в XIX веке тяжелая кирасирская конница вполне выдерживала ружейный огонь в упор, да и кирасу не всякая картечь пробивала. С другой стороны, стрелы и арбалетные болты на протяжении веков поражали рыцарскую кавалерию, что никак не отменяло её высокой боеспособности и решающего значения в бою.
Экономика войны
Рыцарь стоил очень дорого. В XI веке его экипировка была эквивалентна стоимости 45 коров, а ведь это были всего лишь кольчуга, шлем, щит, копьё, меч и седло. Позже вооружение и доспехи рыцаря стали сложнее и дороже. Да ещё стоимость боевого коня, включая его содержание и обслуживание. Воспитывать конного воина приходилось с детства. А вот на службу рыцари являлись не очень исправно, могли проигнорировать призыв сеньора от трети до двух третей его вассалов без каких-либо последствий для себя. Являются по первому зову короля тысячи конников только в сказке «Властелин колец» Джона Руэла Толкина. Кроме того, в реальности служба у сеньора могла продолжаться не более 40 дней, после чего рыцарь мог беспрепятственно вернуться домой. Приходилось дополнительно покупать его верность.
В итоге воинские контингенты состояли из десятков, реже – сотен рыцарей. Войны были локальными, даже с учётом, что с каждым рыцарем являлось 3-5 человек боевых холопов.
Убил рыцарство зарождающийся капитализм. В полном соответствии с теорией марксизма, надстройка соответствует базису, являющемуся определяющим фактором. Рыцарская конница – плод феодальных отношений, когда рыцарь-дворянин служил в обмен на наделение его землёй и крестьянами, обеспечивающими его жизнедеятельность. Феодализм практически равен натуральному хозяйству с малой монетизированностью экономики и производством практически всего, что требуется, в рамках одного хозяйства.
Развитие торговли и рост производства прибавочного продукта в XII – XIV веках привели к росту монетной массы, сырьё для которой добывалось в возрастающем количестве серебряных рудников. Медиевист Жак ле Гофф пишет о взрывном росте количества монетных мастерских в Италии, Франции, Германии в это время.
Появляются первые руководства по торговле и монетам. Одно написано венецианским купцом Дзибальдоне да Каналь около 1320 года. Второе – «Практика торговли» — вышло из-под пера флорентийца Франческо Пеголотти около 1340 года.
Торговля инициировала рост количества и могущества городов, где казна пополнялась не барщиной и оброком, а звонкой монетой в связи со сбором налогов. Именно города стали застрельщиками перемен в военном деле. Первыми от рыцарства к наёмничеству перешли торговые республики Италии. Они нанимали кондотьеров – контрактников, набиравших войско за деньги. Но расцвет наёмничества связывают с германскими землями и ландскнехтами. Известна ещё наёмная швейцарская пехота, её не стоит путать с ландскнехтами, но о швейцарцах – потом.
Наёмная пехота – царица полей
Стало проще и дешевле купить столько войск, сколько нужно и на то время, когда они потребуются, вместо того, чтобы содержать круглогодично малочисленную и дорогую рыцарскую конницу.
Термин «ландскнехт» ввёл в оборот в 1487 году Питер ван Хагенбах, хронист Карла Смелого Бургундского. В ландскнехты мог пойти кто угодно. В сословной пирамиде наёмники располагались на промежуточном уровне между рыцарем и крестьянином.
Основу пехотного строя составляли пикинеры, их прикрывали аркебузиры. Место в передних рядах пикинеров занимали самые рослые и умелые бойцы с двуручниками. Эти воины выполняли самую опасную и тяжёлую работу, взламывая оборону неприятеля в атаке или же срубая древки вражеских пик, стоя в обороне. Такие пехотинцы именовались «солдат на двойном жалованье», потому что им платили вдвое от содержания обычного ландскнехта. Но и потери среди таких солдат были повышенные.
Строились германские наёмники прямоугольниками, с довольно существенной глубиной шеренг.
Поштучно солдат на службу, как правило, не нанимали. Они приходили уже сформированными ротами, нанятыми капитаном. Капитана, в свою очередь, нанимал полковник, у которого был патент от заказчика. Полковник обращался за набором войска к десятку-другому капитанов. Каждый капитан набирал до четырёх сотен личного состава, составлявших роту. Подчинялись роты регименту, то есть власти, полковника. Командовали в роте десяток офицеров и некоторое количество фельдфебелей.
Солдату полагалось четыре гульдена ежемесячно, капитан получал – в 10, а полковник – в 100 раз больше. Казна оплачивала содержание драбантов (телохранителей) для полковников и капитанов.
До капитана в состоянии был подняться любой. Одним из первых и самых любимых лидеров ландскнехтов стал нюрнбергский сапожник Мартин Шварц, получивший впоследствии рыцарское достоинство.
Маленькие хитрости и нюансы
Командиры могли манипулировать количеством подчинённых, завышая в документах их численность. Разница шла в карман капитана или полковника. При смотрах в строй ставили статистов, чтобы уравнять фактическую и табельную численность. Бывало, что этим зарабатывали даже женщины. Разоблачённому полковнику или капитану ничего не угрожало, а вот пойманного статиста лишали носа.
Отсчёт месяца начинался с первого числа до боя. С каждого боестолкновения или штурма города месяц считался заново. Вся добыча делилась между ландскнехтами. Трофейной артиллерией и боезапасом к ней полностью распоряжался капитан.
Настоящей поживой наёмников стал грабёж. Причём, никого не останавливало, если они были всё ещё на дружественной территории.
Курфюрст Саксонии Иоганн Фридрих пытался упорядочить эту сторону жизни наёмников. Так, он распорядился, что на нейтральной, союзной или собственной территории ландскнехтам позволено угонять лошадей, но нельзя было трогать иной крупный скот. Продукты можно реквизировать, без взлома замков на шкафах и сундуках. Вооружение, обмундирование и пропитание наёмник закупал на собственное жалованье. При болезни или ранении ландскнехт не мог рассчитывать на централизованное лечение.
Часто ландскнехтов сопровождали женщины. Это был близкие родственницы. И, хотя таких женщин называли «Hure» — что переводится как «шлюха», они не были проститутками. Эти женщины обеспечивали быт мужчин между боями, ухаживали за ранеными или больными. Эти женщины участвовали в боях, добивая раненых или грабя убитых. Их нередко использовали на земляных работах или при постройке полевых укреплений.
Эти женщины – не маркитантками, следовавшие за войском, продавая солдатам напитки, включая алкоголь, и еду. Впрочем, случалось, что у маркитанток кто-то из родственников-мужчин был в этом же войске ландскнехтом.
На наёмниках пытались наживаться и наниматели, организовывая полевую торговлю по завышенным ценам. Филипп Гессенский бахвалился, что так возвращал половину сумм, выплаченных наёмникам.
Защитой от солдатских волнений была присяга, к которой приводили поодиночке или малыми коллективами, чтобы было видно, что присягу принимает каждый, потом отговорки не принимались.
Регимент получал написанный полковником артикул, где перечислялись права и обязанности солдата, который клялся соблюдать артикул в точности. Солдаты не могли создавать профсоюз в любом виде, солдат мог подавать жалобы только личного характера. По команде жалобы передавались через солдат двойного жалованья как наиболее уважаемых профессионалов. Нерегулярная выдача денежного жалованья не была поводом для отказа от выполнения приказов, включая штурм города или преследование бегущего неприятеля. Попав в плен, ландскнехт рассчитывал, что его выкупят свои. В противном случае по истечении срока контракта он мог невозбранно наняться в войско неприятеля. Наёмники пленных не убивали – можно было либо получить выкуп, либо пополнить свои ряды вчерашними пленниками. Это не относилось к швейцарцам, те в плен не сдавались и не брали. В случае, если на поле сходились швейцарцы и ландскнехты, начиналось безжалостное истребление сторон.
Гарнизон не мог уклониться от строительных работ, необходимых в обороне. Солдату запрещалось сопротивляться профосу при аресте другого солдата. В драке наёмник не мог призывать на помощь земляков. Участие солдата в дуэли жёстко регламентировалось местом и временем. Часто ограничивался выбор оружия, огнестрел на солдатской дуэли был запрещён.
С XVII века солдат исключался из гражданской юрисдикции и подлежал только военному суду.
Император Максимилиан и ландскнехты
Император Священной Римской империи германской нации Максимилиан (22 марта 1459 — 12 января 1519) был первым государем, кто сделал ландскнехтов ударной силой своего войска. Император не стыдился маршировать с пикой на плече во главе строя ландскнехтов на параде и даже драться в бою в их рядах. Парадоксально, но именно «максимилиановским» называют рыцарский доспех – вершину кузнечного искусства. Такого совершенства не удавалось достичь ни до, ни после. Деньги Максимилиану на военные экспедиции ссужал Якоб Фуггер, немецкий купец и банкир, создатель первой транснациональной корпорации и первый зафиксированный миллионер в истории человечества.
Ландскнехты жили ярко, но недолго. Скрашивала их будни, в том числе, пышная и разноцветная одежда.
Как раз Максимилиан разрешил ландскнехтам переступить через сословные ограничения, отмечая, что не хочет лишать их короткую жизнь одного из удовольствий – великолепной нарядной одежды.
Строевой подготовки, как и регулярного обучения воинским ремёслам, не было. Но ландскнехты совершенствовались в том и другом, как для повышения собственной стоимости, так и для повышения выживаемости.
Демобилизованные ландскнехты сбивались в шайки или жили подаянием. Курфюрст Бранденбургский Георг Вильгельм издал особый эдикт, определявший объём обязательного подаяния для ландскнехтов – «дембелей».
С исторической сцены ландскнехты сошли к концу XVII века. Хотя архивы содержат данные, что в Северной войне в русский плен попали ландскнехты из Швеции. Их отослали в Сибирь, там они и осели.
Экономика войны
Рыцарь стоил очень дорого. В XI веке его экипировка была эквивалентна стоимости 45 коров, а ведь это были всего лишь кольчуга, шлем, щит, копьё, меч и седло. Позже вооружение и доспехи рыцаря стали сложнее и дороже. Да ещё стоимость боевого коня, включая его содержание и обслуживание. Воспитывать конного воина приходилось с детства. А вот на службу рыцари являлись не очень исправно, могли проигнорировать призыв сеньора от трети до двух третей его вассалов без каких-либо последствий для себя. Являются по первому зову короля тысячи конников только в сказке «Властелин колец» Джона Руэла Толкина. Кроме того, в реальности служба у сеньора могла продолжаться не более 40 дней, после чего рыцарь мог беспрепятственно вернуться домой. Приходилось дополнительно покупать его верность.
В итоге воинские контингенты состояли из десятков, реже – сотен рыцарей. Войны были локальными, даже с учётом, что с каждым рыцарем являлось 3-5 человек боевых холопов.
Убил рыцарство зарождающийся капитализм. В полном соответствии с теорией марксизма, надстройка соответствует базису, являющемуся определяющим фактором. Рыцарская конница – плод феодальных отношений, когда рыцарь-дворянин служил в обмен на наделение его землёй и крестьянами, обеспечивающими его жизнедеятельность. Феодализм практически равен натуральному хозяйству с малой монетизированностью экономики и производством практически всего, что требуется, в рамках одного хозяйства.
Развитие торговли и рост производства прибавочного продукта в XII – XIV веках привели к росту монетной массы, сырьё для которой добывалось в возрастающем количестве серебряных рудников. Медиевист Жак ле Гофф пишет о взрывном росте количества монетных мастерских в Италии, Франции, Германии в это время.
Появляются первые руководства по торговле и монетам. Одно написано венецианским купцом Дзибальдоне да Каналь около 1320 года. Второе – «Практика торговли» — вышло из-под пера флорентийца Франческо Пеголотти около 1340 года.
Торговля инициировала рост количества и могущества городов, где казна пополнялась не барщиной и оброком, а звонкой монетой в связи со сбором налогов. Именно города стали застрельщиками перемен в военном деле. Первыми от рыцарства к наёмничеству перешли торговые республики Италии. Они нанимали кондотьеров – контрактников, набиравших войско за деньги. Но расцвет наёмничества связывают с германскими землями и ландскнехтами. Известна ещё наёмная швейцарская пехота, её не стоит путать с ландскнехтами, но о швейцарцах – потом.
Наёмная пехота – царица полей
Стало проще и дешевле купить столько войск, сколько нужно и на то время, когда они потребуются, вместо того, чтобы содержать круглогодично малочисленную и дорогую рыцарскую конницу.
Термин «ландскнехт» ввёл в оборот в 1487 году Питер ван Хагенбах, хронист Карла Смелого Бургундского. В ландскнехты мог пойти кто угодно. В сословной пирамиде наёмники располагались на промежуточном уровне между рыцарем и крестьянином.
Основу пехотного строя составляли пикинеры, их прикрывали аркебузиры. Место в передних рядах пикинеров занимали самые рослые и умелые бойцы с двуручниками. Эти воины выполняли самую опасную и тяжёлую работу, взламывая оборону неприятеля в атаке или же срубая древки вражеских пик, стоя в обороне. Такие пехотинцы именовались «солдат на двойном жалованье», потому что им платили вдвое от содержания обычного ландскнехта. Но и потери среди таких солдат были повышенные.
Строились германские наёмники прямоугольниками, с довольно существенной глубиной шеренг.
Поштучно солдат на службу, как правило, не нанимали. Они приходили уже сформированными ротами, нанятыми капитаном. Капитана, в свою очередь, нанимал полковник, у которого был патент от заказчика. Полковник обращался за набором войска к десятку-другому капитанов. Каждый капитан набирал до четырёх сотен личного состава, составлявших роту. Подчинялись роты регименту, то есть власти, полковника. Командовали в роте десяток офицеров и некоторое количество фельдфебелей.
Солдату полагалось четыре гульдена ежемесячно, капитан получал – в 10, а полковник – в 100 раз больше. Казна оплачивала содержание драбантов (телохранителей) для полковников и капитанов.
До капитана в состоянии был подняться любой. Одним из первых и самых любимых лидеров ландскнехтов стал нюрнбергский сапожник Мартин Шварц, получивший впоследствии рыцарское достоинство.
Маленькие хитрости и нюансы
Командиры могли манипулировать количеством подчинённых, завышая в документах их численность. Разница шла в карман капитана или полковника. При смотрах в строй ставили статистов, чтобы уравнять фактическую и табельную численность. Бывало, что этим зарабатывали даже женщины. Разоблачённому полковнику или капитану ничего не угрожало, а вот пойманного статиста лишали носа.
Отсчёт месяца начинался с первого числа до боя. С каждого боестолкновения или штурма города месяц считался заново. Вся добыча делилась между ландскнехтами. Трофейной артиллерией и боезапасом к ней полностью распоряжался капитан.
Настоящей поживой наёмников стал грабёж. Причём, никого не останавливало, если они были всё ещё на дружественной территории.
Курфюрст Саксонии Иоганн Фридрих пытался упорядочить эту сторону жизни наёмников. Так, он распорядился, что на нейтральной, союзной или собственной территории ландскнехтам позволено угонять лошадей, но нельзя было трогать иной крупный скот. Продукты можно реквизировать, без взлома замков на шкафах и сундуках. Вооружение, обмундирование и пропитание наёмник закупал на собственное жалованье. При болезни или ранении ландскнехт не мог рассчитывать на централизованное лечение.
Часто ландскнехтов сопровождали женщины. Это был близкие родственницы. И, хотя таких женщин называли «Hure» — что переводится как «шлюха», они не были проститутками. Эти женщины обеспечивали быт мужчин между боями, ухаживали за ранеными или больными. Эти женщины участвовали в боях, добивая раненых или грабя убитых. Их нередко использовали на земляных работах или при постройке полевых укреплений.
Эти женщины – не маркитантками, следовавшие за войском, продавая солдатам напитки, включая алкоголь, и еду. Впрочем, случалось, что у маркитанток кто-то из родственников-мужчин был в этом же войске ландскнехтом.
На наёмниках пытались наживаться и наниматели, организовывая полевую торговлю по завышенным ценам. Филипп Гессенский бахвалился, что так возвращал половину сумм, выплаченных наёмникам.
Защитой от солдатских волнений была присяга, к которой приводили поодиночке или малыми коллективами, чтобы было видно, что присягу принимает каждый, потом отговорки не принимались.
Регимент получал написанный полковником артикул, где перечислялись права и обязанности солдата, который клялся соблюдать артикул в точности. Солдаты не могли создавать профсоюз в любом виде, солдат мог подавать жалобы только личного характера. По команде жалобы передавались через солдат двойного жалованья как наиболее уважаемых профессионалов. Нерегулярная выдача денежного жалованья не была поводом для отказа от выполнения приказов, включая штурм города или преследование бегущего неприятеля. Попав в плен, ландскнехт рассчитывал, что его выкупят свои. В противном случае по истечении срока контракта он мог невозбранно наняться в войско неприятеля. Наёмники пленных не убивали – можно было либо получить выкуп, либо пополнить свои ряды вчерашними пленниками. Это не относилось к швейцарцам, те в плен не сдавались и не брали. В случае, если на поле сходились швейцарцы и ландскнехты, начиналось безжалостное истребление сторон.
Гарнизон не мог уклониться от строительных работ, необходимых в обороне. Солдату запрещалось сопротивляться профосу при аресте другого солдата. В драке наёмник не мог призывать на помощь земляков. Участие солдата в дуэли жёстко регламентировалось местом и временем. Часто ограничивался выбор оружия, огнестрел на солдатской дуэли был запрещён.
С XVII века солдат исключался из гражданской юрисдикции и подлежал только военному суду.
Император Максимилиан и ландскнехты
Император Священной Римской империи германской нации Максимилиан (22 марта 1459 — 12 января 1519) был первым государем, кто сделал ландскнехтов ударной силой своего войска. Император не стыдился маршировать с пикой на плече во главе строя ландскнехтов на параде и даже драться в бою в их рядах. Парадоксально, но именно «максимилиановским» называют рыцарский доспех – вершину кузнечного искусства. Такого совершенства не удавалось достичь ни до, ни после. Деньги Максимилиану на военные экспедиции ссужал Якоб Фуггер, немецкий купец и банкир, создатель первой транснациональной корпорации и первый зафиксированный миллионер в истории человечества.
Ландскнехты жили ярко, но недолго. Скрашивала их будни, в том числе, пышная и разноцветная одежда.
Как раз Максимилиан разрешил ландскнехтам переступить через сословные ограничения, отмечая, что не хочет лишать их короткую жизнь одного из удовольствий – великолепной нарядной одежды.
Строевой подготовки, как и регулярного обучения воинским ремёслам, не было. Но ландскнехты совершенствовались в том и другом, как для повышения собственной стоимости, так и для повышения выживаемости.
Демобилизованные ландскнехты сбивались в шайки или жили подаянием. Курфюрст Бранденбургский Георг Вильгельм издал особый эдикт, определявший объём обязательного подаяния для ландскнехтов – «дембелей».
С исторической сцены ландскнехты сошли к концу XVII века. Хотя архивы содержат данные, что в Северной войне в русский плен попали ландскнехты из Швеции. Их отослали в Сибирь, там они и осели.
- Автор:
- Константин Барановский
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