В Южном военном округе развернут две новые дивизии

В составе Южного военного округа в скором времени появятся две новые мотострелковые дивизии, сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на информированный источник.Как пишет издание, в составе ЮВО в скором времени в дивизии будут переформированы две отдельные мотострелковые бригады. На первом этапе переформирование пройдет 19-я мотострелковая со штабом во Владикавказе, следом за ней - 136-я из состава 58-й общевойсковой армии. Таким образом, обе бригады вернутся к своему дореформенному состоянию до 2010 года, когда в ходе "реформ" соответствующие дивизии были сокращены до бригад.На сегодняшний день в Южном военном округе дислоцируются две мотострелковых дивизии (мсд). В состав 58-ой общевойсковой армии, с местом дислокации в Чечне, входит 42-я мотострелковая дивизия, а также в составе 8-ой общевойсковой армии (Ростовская область) находится 150-ая мотострелковая дивизия.Отметим, что 58-я общевойсковая армия считается одной из самых боевых в Вооружённых силах России. Она вынесла на себе основную тяжесть всех вооружённых конфликтов на юге России после распада СССР.