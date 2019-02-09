Украине предрекли потерю части территорий при вступлении в Евросоюз
В случае вступления в Евросоюз Украина потеряет часть территорий, присоединенных к ней по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил кандидат в украинские президенты Евгений Мураев, сделавший соответствующую запись на своей странице в Facebook.
Мураев пояснил, что Украина получила некоторые свои территории от своих стран-соседей по итогам Второй мировой войны. Место Украины в ООН и отсутствие территориальных претензий к Украине было обеспечено ее преемственностью от Украинской советской социалистической республики. Однако нынешние власти с маниакальным упорством отрицают все, оставшееся от УССР, проводя декоммунизацию и утверждая преемственность от Украинской народной республики. В таком случае все договоренности и обязательства, оставшиеся от УССР, теряют свою силу.
Он подчеркнул, что через процесс реституции (возвращение захваченного во время войны имущества) прошли все новые члены ЕС из Прибалтики, которым пришлось возвращать имущество прошлым владельцам. К Украине имеют территориальные, и не только, претензии почти все страны-соседи, напомнил он.
В настоящее время, по мнению Мураева, Украину от территориальных претензий уберегает лишь то. что власти уничтожают экономику и право, делая вступление страны в Евросоюз невозможным.
Мураев пояснил, что Украина получила некоторые свои территории от своих стран-соседей по итогам Второй мировой войны. Место Украины в ООН и отсутствие территориальных претензий к Украине было обеспечено ее преемственностью от Украинской советской социалистической республики. Однако нынешние власти с маниакальным упорством отрицают все, оставшееся от УССР, проводя декоммунизацию и утверждая преемственность от Украинской народной республики. В таком случае все договоренности и обязательства, оставшиеся от УССР, теряют свою силу.
Вводя в официальные государственные документы свои тяжкие комплексы, группа творцов нового мифа автоматически создает поле для претензий- заявил Мураев.
Он подчеркнул, что через процесс реституции (возвращение захваченного во время войны имущества) прошли все новые члены ЕС из Прибалтики, которым пришлось возвращать имущество прошлым владельцам. К Украине имеют территориальные, и не только, претензии почти все страны-соседи, напомнил он.
В настоящее время, по мнению Мураева, Украину от территориальных претензий уберегает лишь то. что власти уничтожают экономику и право, делая вступление страны в Евросоюз невозможным.
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