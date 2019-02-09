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Украине предрекли потерю части территорий при вступлении в Евросоюз

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В случае вступления в Евросоюз Украина потеряет часть территорий, присоединенных к ней по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил кандидат в украинские президенты Евгений Мураев, сделавший соответствующую запись на своей странице в Facebook.

Украине предрекли потерю части территорий при вступлении в Евросоюз



Мураев пояснил, что Украина получила некоторые свои территории от своих стран-соседей по итогам Второй мировой войны. Место Украины в ООН и отсутствие территориальных претензий к Украине было обеспечено ее преемственностью от Украинской советской социалистической республики. Однако нынешние власти с маниакальным упорством отрицают все, оставшееся от УССР, проводя декоммунизацию и утверждая преемственность от Украинской народной республики. В таком случае все договоренности и обязательства, оставшиеся от УССР, теряют свою силу.

Вводя в официальные государственные документы свои тяжкие комплексы, группа творцов нового мифа автоматически создает поле для претензий
- заявил Мураев.

Он подчеркнул, что через процесс реституции (возвращение захваченного во время войны имущества) прошли все новые члены ЕС из Прибалтики, которым пришлось возвращать имущество прошлым владельцам. К Украине имеют территориальные, и не только, претензии почти все страны-соседи, напомнил он.

В настоящее время, по мнению Мураева, Украину от территориальных претензий уберегает лишь то. что власти уничтожают экономику и право, делая вступление страны в Евросоюз невозможным.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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