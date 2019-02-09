Белоруссия планирует нарастить зкспорт вооружений
Белоруссия намерена заработать в 2019 году на экспорте вооружений до двух млрд. долларов, речь, в первую очередь, идет о высокоточном оружии. Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома республики Роман Головченко, пишут "Белорусские новости".
По словам Головченко, экспорт вооружений Белоруссии по итогам 2018 года превысил 1 млрд. долларов, в этом же году перед Государственным военно-промышленным комитетом стоит задача увеличить эту цифру, как минимум, в два раза. Основным направлением, где Белоруссия может составить конкуренцию другим странам, является создание РСЗО. Об этом может говорить и контракт с Азербайджаном, куда были поставлены данные комплексы. Основными же рынками для оружия, произведенного в республике, остаются Россия, страны СНГ, а также Азия и Африка.
На сегодняшний день главным достижением белорусской ракетостроительной отрасли является дальнобойная реактивная система залпового огня нового поколения "Полонез", созданная в 2015 году в результате военно-технического сотрудничества с Китаем. Для этой РСЗО уже разработаны и протестированы ракеты с дальностью поражения до 300 км. В 2018 году последние доработки «Полонеза» были завершены, и теперь пусковые машины, а также машины управления готовы к продаже иностранным заказчикам. Основные компоненты этой системы выпускаются в Белоруссии. Ранее сообщалось, что некоторые комплектующие (твердотопливные двигатели ракет) поставлялись из КНР, но в настоящее время в республике значительно продвинулись в замене иностранных комплектующих на отечественные.
Не все характеристики РСЗО имеются в открытом доступе, но известно, что при калибре ракеты 301 мм она весит около 750 кг. Длина составляет 7,26 м, размах стабилизаторов — 0,62 м. Боеголовка имеет инерциальную и спутниковую системы наведения (ГЛОНАСС/GPS) и может поражать цели на расстоянии от 50 до 300 км. По заявке разработчиков, залп одной установки способен нанести точные удары по восьми целям одновременно. Отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 м.
По словам Головченко, экспорт вооружений Белоруссии по итогам 2018 года превысил 1 млрд. долларов, в этом же году перед Государственным военно-промышленным комитетом стоит задача увеличить эту цифру, как минимум, в два раза. Основным направлением, где Белоруссия может составить конкуренцию другим странам, является создание РСЗО. Об этом может говорить и контракт с Азербайджаном, куда были поставлены данные комплексы. Основными же рынками для оружия, произведенного в республике, остаются Россия, страны СНГ, а также Азия и Африка.
На сегодняшний день главным достижением белорусской ракетостроительной отрасли является дальнобойная реактивная система залпового огня нового поколения "Полонез", созданная в 2015 году в результате военно-технического сотрудничества с Китаем. Для этой РСЗО уже разработаны и протестированы ракеты с дальностью поражения до 300 км. В 2018 году последние доработки «Полонеза» были завершены, и теперь пусковые машины, а также машины управления готовы к продаже иностранным заказчикам. Основные компоненты этой системы выпускаются в Белоруссии. Ранее сообщалось, что некоторые комплектующие (твердотопливные двигатели ракет) поставлялись из КНР, но в настоящее время в республике значительно продвинулись в замене иностранных комплектующих на отечественные.
Не все характеристики РСЗО имеются в открытом доступе, но известно, что при калибре ракеты 301 мм она весит около 750 кг. Длина составляет 7,26 м, размах стабилизаторов — 0,62 м. Боеголовка имеет инерциальную и спутниковую системы наведения (ГЛОНАСС/GPS) и может поражать цели на расстоянии от 50 до 300 км. По заявке разработчиков, залп одной установки способен нанести точные удары по восьми целям одновременно. Отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 м.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Белоруссии
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