МИД РФ: Транзит газа через Украину не исключён, но на "наших условиях"
Россия готова и дальше осуществлять поставки газа в Европу через газотранспортную систему Украины, но только на определенных условиях, которые устраивают Москву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия продолжить транзит газа через территорию Украины, Панкин заявил, что такой вариант в Москве рассматривается и транзит вполне возможен, но только на условиях, устраивающих Россию. Однако, условия, которые устраивают Россию, не устраивают Украину, и на многие элементы они пойти не могут, добавил он. В тоже время на самой Украине имеется неопределенность в отношении газотранспортной системы, они не знают, что с ней делать.
Россия предлагала, как один из вариантов, продление действующего контракта, но с внесением необходимых изменений, но Украина этот вариант отвергла. А автоматически продлевать действующий контракт Россия не будет.
Между тем, мешать России строить газопровод "Северный поток-2", чтобы заставить ее экспортировать газ через украинскую ГТС на невыгодных условиях, у Киева не получится, заявил замглавы МИД. Вариант, когда Киев ставит препоны российскому проекту, при этом требуя, чтобы Россия продолжала транзит газа через их территорию на их условиях, по их тарифам, с юридической неопределенностью, у Украины не пройдет, подчеркнул дипломат.
Трехсторонняя встреча РФ, Украины и Еврокомиссии по вопросам транзита газа после 2019 года, прошла в январе в Брюсселе. Как не сложно догадаться, стороны к согласию не пришли. Следующий раунд переговоров назначен на май этого года.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия продолжить транзит газа через территорию Украины, Панкин заявил, что такой вариант в Москве рассматривается и транзит вполне возможен, но только на условиях, устраивающих Россию. Однако, условия, которые устраивают Россию, не устраивают Украину, и на многие элементы они пойти не могут, добавил он. В тоже время на самой Украине имеется неопределенность в отношении газотранспортной системы, они не знают, что с ней делать.
Россия предлагала, как один из вариантов, продление действующего контракта, но с внесением необходимых изменений, но Украина этот вариант отвергла. А автоматически продлевать действующий контракт Россия не будет.
Между тем, мешать России строить газопровод "Северный поток-2", чтобы заставить ее экспортировать газ через украинскую ГТС на невыгодных условиях, у Киева не получится, заявил замглавы МИД. Вариант, когда Киев ставит препоны российскому проекту, при этом требуя, чтобы Россия продолжала транзит газа через их территорию на их условиях, по их тарифам, с юридической неопределенностью, у Украины не пройдет, подчеркнул дипломат.
Трехсторонняя встреча РФ, Украины и Еврокомиссии по вопросам транзита газа после 2019 года, прошла в январе в Брюсселе. Как не сложно догадаться, стороны к согласию не пришли. Следующий раунд переговоров назначен на май этого года.
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