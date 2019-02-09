Европейских дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая
Работающих в Брюсселе европейских дипломатов предупредили о том, что в городе развернуты российская и китайская шпионские сети, в которых работают не менее 450 агентов. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на дипломатов Евросоюза.
Как сообщили изданию европейские дипломаты, в их адрес поступило предупреждение от структур внутренней безопасности европейской службы внешних связей (ЕСВС) о том, что в Брюсселе работают около 250 китайских и 200 российских шпионов. Дипломатам порекомендовали обратить внимание на ряд мест в Европейском квартале (неофициальное название квартала, где расположена основная часть брюссельских офисов Евросоюза), которые нужно посещать с осторожностью. В частности, предупреждение касалось закусочной стейк-хаус и кафе, в которых "возможно встретить китайских и российских шпионов", которые работают под прикрытием должностей сотрудников посольств и торговых представительств своих стран. Данные заведения находятся неподалеку от штаб-квартиры Еврокомиссии.
В ЕСВС отметили, что раньше в Брюсселе "больше всего было российских шпионов", но в последнее время их по количеству обогнали китайские. При этом точных данных не приводится. Также сообщается, что наряду с российскими и китайскими шпионами, в Брюсселе активно работают также американские и марокканские агенты.
Как сообщили изданию европейские дипломаты, в их адрес поступило предупреждение от структур внутренней безопасности европейской службы внешних связей (ЕСВС) о том, что в Брюсселе работают около 250 китайских и 200 российских шпионов. Дипломатам порекомендовали обратить внимание на ряд мест в Европейском квартале (неофициальное название квартала, где расположена основная часть брюссельских офисов Евросоюза), которые нужно посещать с осторожностью. В частности, предупреждение касалось закусочной стейк-хаус и кафе, в которых "возможно встретить китайских и российских шпионов", которые работают под прикрытием должностей сотрудников посольств и торговых представительств своих стран. Данные заведения находятся неподалеку от штаб-квартиры Еврокомиссии.
В ЕСВС отметили, что раньше в Брюсселе "больше всего было российских шпионов", но в последнее время их по количеству обогнали китайские. При этом точных данных не приводится. Также сообщается, что наряду с российскими и китайскими шпионами, в Брюсселе активно работают также американские и марокканские агенты.
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