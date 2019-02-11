47 ронинов

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Асано Наганори

Укиё-э с изображением Асано Наганори, нападающего на Киру Ёсинаку, в замке Эдо.

Могила Асано Наганори в храме Сенгаку-дзи в Эдо

Памятник на месте большого соснового коридора в замке Эдо, где Асано Наганори хотел убить Киру Ёсинаку.

Могилы ронинов