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Финляндия поможет Швеции искать подводные лодки

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Швеция планирует заключить с Финляндией договор о военной взаимопомощи в мирное и военное время. Соответствующий закон, разрешающий шведским и финским военным подразделениям приходить на помощь друг другу в случае необходимости, разрабатывается в Швеции, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, пишет газета Dagens Nyheter.

Финляндия поможет Швеции искать подводные лодки



Законопроект планируется представить в парламент страны в июне этого года, а с начала 2020 года он уже может вступить в силу.

В случае, если данный законопроект будет одобрен и принят, стороны смогут оказывать друг другу военную помощь. Как пример приводится совместная охота за подлодками противника. В мирное и в военное время правительство Швеции может запросить поддержку у Финляндии, а финские подразделения получат те же полномочия, что и вооруженные силы Швеции. Отправка же шведских войск на помощь финским вооруженным силам возможна только с одобрения шведского парламента.

Страны уже отрабатывают совместное взаимодействие своих вооруженных сил. Например, в марте в Швецию прибудут полторы тысячи финских военнослужащих, которые совместно со шведами сформируют бригаду в количестве 4,5 тысяч человек. Данная бригада примет участие в предстоящих 18-27 марта военных учениях на севере страны. где им будет противостоять равная по численности норвежская "Бригада Север", в которую также войдут военнослужащие из Великобритании и Соединенных Штатов.

Использованы фотографии:
Минобороны Швеции
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