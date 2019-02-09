Шведский журналист доказал вину Киева в провокации в Керченском проливе
Шведский журналист Стефан Линдгрен детально разобрал все аспекты инцидента в Керченском проливе и пришел к выводу, что с юридической точки зрения все действия России были легитимны. Детальный разбор заказало шведское издание Nyhetsbanken, передает РИА Новости.
Автор расследования подчеркнул, что украинские корабли приблизились к проливу без предупреждения, не дождались российских лоцманов и не стали следовать указаниям пограничников, уже тем самым нарушив закон. По его данным провокация украинских моряков продолжалась весь день, что подвигло россиян открыть огонь на поражение.
Он отметил, что в данном случае Украина не имеет права ссылаться на конвенцию по морскому праву 1982 года, так как имея на борту груз оружия, она сама нарушила критерии мирного прохода кораблей через пролив. Также, согласно оговорке конвенции 1958 года о территориальных водах, которую приняли и Россия и Украина, "прибрежные государства имеют право устанавливать процедуру получения права прохода иностранных кораблей по своим территориальным водам", а это еще раз подтверждает легитимность российской позиции.
По мнению журналиста, Киев не сможет добиться успехов и в суде, поскольку речь идет о проходе во внутренние воды, а Украина разорвала договор 1997 года о дружбе и сотрудничестве с Россией. Также инцидент не может квалифицироваться как нарушение Россией международного права, так как, каждое государство имеет право на самозащиту.
По мнению журналиста, Украина специально пошла на провокацию, потому что была уверена в поддержке Запада. Киев, разрывая договора с Россией, пытается открыть внутреннее море России для НАТОвских кораблей, заключил он.
Автор расследования подчеркнул, что украинские корабли приблизились к проливу без предупреждения, не дождались российских лоцманов и не стали следовать указаниям пограничников, уже тем самым нарушив закон. По его данным провокация украинских моряков продолжалась весь день, что подвигло россиян открыть огонь на поражение.
Он отметил, что в данном случае Украина не имеет права ссылаться на конвенцию по морскому праву 1982 года, так как имея на борту груз оружия, она сама нарушила критерии мирного прохода кораблей через пролив. Также, согласно оговорке конвенции 1958 года о территориальных водах, которую приняли и Россия и Украина, "прибрежные государства имеют право устанавливать процедуру получения права прохода иностранных кораблей по своим территориальным водам", а это еще раз подтверждает легитимность российской позиции.
По мнению журналиста, Киев не сможет добиться успехов и в суде, поскольку речь идет о проходе во внутренние воды, а Украина разорвала договор 1997 года о дружбе и сотрудничестве с Россией. Также инцидент не может квалифицироваться как нарушение Россией международного права, так как, каждое государство имеет право на самозащиту.
Согласно параграфу 51 Устава ООН о праве на самозащиту, каждое государство, на чью территорию вторглись, может этому сопротивляться с помощью оружия- подчеркнул Линдгрен.
По мнению журналиста, Украина специально пошла на провокацию, потому что была уверена в поддержке Запада. Киев, разрывая договора с Россией, пытается открыть внутреннее море России для НАТОвских кораблей, заключил он.
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