Шведский журналист доказал вину Киева в провокации в Керченском проливе

Согласно параграфу 51 Устава ООН о праве на самозащиту, каждое государство, на чью территорию вторглись, может этому сопротивляться с помощью оружия

Шведский журналист Стефан Линдгрен детально разобрал все аспекты инцидента в Керченском проливе и пришел к выводу, что с юридической точки зрения все действия России были легитимны. Детальный разбор заказало шведское издание Nyhetsbanken , передает РИА Новости Автор расследования подчеркнул, что украинские корабли приблизились к проливу без предупреждения, не дождались российских лоцманов и не стали следовать указаниям пограничников, уже тем самым нарушив закон. По его данным провокация украинских моряков продолжалась весь день, что подвигло россиян открыть огонь на поражение.Он отметил, что в данном случае Украина не имеет права ссылаться на конвенцию по морскому праву 1982 года, так как имея на борту груз оружия , она сама нарушила критерии мирного прохода кораблей через пролив. Также, согласно оговорке конвенции 1958 года о территориальных водах, которую приняли и Россия и Украина, "прибрежные государства имеют право устанавливать процедуру получения права прохода иностранных кораблей по своим территориальным водам", а это еще раз подтверждает легитимность российской позиции.По мнению журналиста, Киев не сможет добиться успехов и в суде, поскольку речь идет о проходе во внутренние воды, а Украина разорвала договор 1997 года о дружбе и сотрудничестве с Россией. Также инцидент не может квалифицироваться как нарушение Россией международного права, так как, каждое государство имеет право на самозащиту.- подчеркнул Линдгрен.По мнению журналиста, Украина специально пошла на провокацию, потому что была уверена в поддержке Запада. Киев, разрывая договора с Россией, пытается открыть внутреннее море России для НАТОвских кораблей, заключил он.