Коалиция США нанесла очередной удар по мирным жителям в Сирии
Международная коалиция во главе с США нанесла очередной удар ВВС по провинции Дейр-эз-Зор, в результате которой погибли, по крайней мере, трое мирных жителей. Об этом сообщило сирийское правительственное агенство SANA.
Государственное телевидение Сирии подтвердило атаку авиации коалиции на деревню Ат-Таяна в провинции Дейр-эз-Зор, а также гибель мирных жителей. При этом сообщается, что конечное число погибших в ходе удара мирных жителей может возрасти.
В последнее время коалиция во главе с США регулярно наносит удары по именно по этой провинции. За декабрь 2018 года и январь 2019, по различным данным, включая Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со штаб-квартирой в Лондоне, в результате ударов авиации западной коалиции в пограничных с Ираком районах Дейр-эз-Зора погибло 300 мирных жителей, в том числе свыше 130 детей.
В конце января сирийские СМИ сообщали о том, что в результате бомбардировки деревни Багуз погибли более 30 местных жителей, спасавшихся бегством от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Все они попали под удар авиации США.
Необходимо отметить, что западная коалиция находится в Сирии без согласия официальных властей. Ранее сирийское внешнеполитическое ведомство направило в ООН письмо с требованием вывести силы коалиции с территории страны.
Государственное телевидение Сирии подтвердило атаку авиации коалиции на деревню Ат-Таяна в провинции Дейр-эз-Зор, а также гибель мирных жителей. При этом сообщается, что конечное число погибших в ходе удара мирных жителей может возрасти.
В последнее время коалиция во главе с США регулярно наносит удары по именно по этой провинции. За декабрь 2018 года и январь 2019, по различным данным, включая Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со штаб-квартирой в Лондоне, в результате ударов авиации западной коалиции в пограничных с Ираком районах Дейр-эз-Зора погибло 300 мирных жителей, в том числе свыше 130 детей.
В конце января сирийские СМИ сообщали о том, что в результате бомбардировки деревни Багуз погибли более 30 местных жителей, спасавшихся бегством от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Все они попали под удар авиации США.
Необходимо отметить, что западная коалиция находится в Сирии без согласия официальных властей. Ранее сирийское внешнеполитическое ведомство направило в ООН письмо с требованием вывести силы коалиции с территории страны.
- Использованы фотографии:
- SANA
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