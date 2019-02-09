Новости

Коалиция США нанесла очередной удар по мирным жителям в Сирии

42
Международная коалиция во главе с США нанесла очередной удар ВВС по провинции Дейр-эз-Зор, в результате которой погибли, по крайней мере, трое мирных жителей. Об этом сообщило сирийское правительственное агенство SANA.

Коалиция США нанесла очередной удар по мирным жителям в Сирии



Государственное телевидение Сирии подтвердило атаку авиации коалиции на деревню Ат-Таяна в провинции Дейр-эз-Зор, а также гибель мирных жителей. При этом сообщается, что конечное число погибших в ходе удара мирных жителей может возрасти.

В последнее время коалиция во главе с США регулярно наносит удары по именно по этой провинции. За декабрь 2018 года и январь 2019, по различным данным, включая Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со штаб-квартирой в Лондоне, в результате ударов авиации западной коалиции в пограничных с Ираком районах Дейр-эз-Зора погибло 300 мирных жителей, в том числе свыше 130 детей.

В конце января сирийские СМИ сообщали о том, что в результате бомбардировки деревни Багуз погибли более 30 местных жителей, спасавшихся бегством от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Все они попали под удар авиации США.

Необходимо отметить, что западная коалиция находится в Сирии без согласия официальных властей. Ранее сирийское внешнеполитическое ведомство направило в ООН письмо с требованием вывести силы коалиции с территории страны.
Использованы фотографии:
SANA
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти