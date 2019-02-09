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Украинские пограничники заявили о применении лазерного оружия

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Госпогранслужба Украины заявила о применении со стороны вооруженных сил Луганской народной республики лазерного оружия. Применение данного оружия было зафиксировано в районе пункта пропуска "Станица Луганская". Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Украинские пограничники заявили о применении лазерного оружия



Как сообщает пресс-служба украинских пограничников, "российско-оккупационные войска (так называют в Киеве народную милицию республик), продолжая пренебрегать нормами международного права, использовали запрещенное оружие, проведя в районе пункта пропуска "станица Луганская" испытания лазерного оружия".

По словам пограничников, "российские наемники", начиная с 22:00 до 4:00 в данном районе применяли запрещенное лазерное оружие. Со стороны "временно оккупированных" территорий были зафиксированы лучи светло-фиолетового цвета, появляющиеся с периодичностью каждые 2-3 минуты. Точного места выхода луча установить не удалось по причине особенностей рельефа местности, и опасности применения оптических и тепловизионных приборов, добавили в пограничном ведомстве.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что это не первое применение "российскими наемниками" запрещенного оружия. Так, в период 2016-2018 годов в результате применения лазерного оружия пострадали пятеро украинских военнослужащих.

О каждом случае применения запрещенного оружия информация доведена до международных и правозащитных организаций, добавили в пресс-службе.
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Госпогранслужба Украины
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