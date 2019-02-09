Новейший самолёт ДРЛОиУ А-100 совершил очередной полёт в рамках испытаний

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, совершил первый полет в рамках нового этапа испытаний, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.Согласно информации, предоставленной военным ведомством, многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 приступил к выполнению программы предварительных летных испытаний и совершил первый полет. Деталей испытания Минобороны раскрывать не стали, ограничившись данным сообщением.Напомним, что впервые А-100, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, поднялся в воздух в ноябре 2017 года, когда были проверены аэродинамические характеристики самолета, а также работоспособность авионики и целевой аппаратуры.Как отметили в Минобороны, на самолете стоят цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со "стеклянной" кабиной пилотов, а также новый локатор производства концерна "Вега".Характеристики нового самолета находятся под грифом "секретно", но из открытых источников стало известно, что "А-100" может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечит устойчивую связь с различными группировками войск. Самолет может получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Кроме этого, имеет возможность вести эффективную радиоэлектронную борьбу с помощью аппаратуры, расположенной на борту.Комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС СШАНовый самолет ДРЛО может находиться в воздухе в течении шести часов на удалении до 1000 км от аэродрома базирования.