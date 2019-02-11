Зачем адмиралу «нажимать» на Россию и Китай?
Выступление командующего операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, призвавшего Белый дом к «наступлению» на Россию и Китай, произвело в мировом медиа пространстве эффект разорвавшейся бомбы.
Напомним, что американский флотоводец счел военную политику США пассивной, а приверженность Вашингтона договорам и нормам международного права чрезмерной, и призвал «проявлять больше агрессии» в отношении двух главных противников – РФ и КНР.
Джон Ричардсон отметил, что Россия «постоянно испытывает ВМС США опасными маневрами в воздухе и море».
Он предложил подумать, «как мы можем нажать первыми в нескольких регионах». «Думаю, — сказал он, — было бы замечательно, если бы мы заставили россиян и других соперников как-то реагировать на наш первый шаг. Есть определенное преимущество в том, чтобы играть, так сказать, белыми фигурами на шахматной доске».
Американский флотоводец призвал власти своей страны «перейти к наступлению» на Россию и Китай. Как сообщает издание Business Insider, Ричардсон уверен, что американской стороне необходимо проявлять «больше агрессии» в отношении этих двух стран.
Между тем назвать американские действия в отношении Москвы и Пекина пассивными крайне сложно. Непрерывные провокации ВМС США в Южно-Китайском море. Постоянные учения НАТО рядом с территорией нашей страны с весьма недвусмысленными легендами, предполагающими боевые действия против России. Постоянное «прощупывание» наших границ самолетами НАТО и кораблями альянса в Черном и Балтийском морях, вызывающее, как выразился Ричардсон, «опасные маневры в воздухе и на море» защитников наших рубежей.
Ну и, наконец, провокационные действия американских прокси вроде тех, которые мы наблюдали в Керченском проливе. Так что резонен вопрос: а куда еще агрессивнее? И как именно еще американцы планируют «нажать первыми», да еще сразу и на Китай, и на Россию, являющиеся крупнейшими военными державами?
Собственно, усилиями США и их союзников конфронтация с Россией и Китаем достигла такого уровня, а напряженность столь высока, что еще большая «активизация» агрессивных действий США будет означать переход к вооруженному столкновению и, соответственно, к войне. Из которой Вашингтон точно не выйдет победителем (если победители в такого рода конфликте вообще могут быть).
Отметим, что даже в недавней жесткой конфронтации с КНДР американцы при всей своей агрессивности и воинственной риторике очень старательно и, можно сказать, скрупулёзно соблюдали «красную линию», четко прочерченную Пхеньяном, и ее не пытались переходить. Напомним, что во время пусков северокорейских ракет американцы даже не пытались их перехватить, даже несмотря на то, что эта пассивность вызвала сомнения в способности такой перехват осуществить.
Надо сказать, что подобную же осторожность американцы проявляют и в отношении Ирана. Играя на грани фола, они, тем не менее, знают, где остановиться, не доводя ситуацию до точки невозврата. Отметим, что Иран не обладает ядерным оружием.
Так что в свете этого трудно предположить, что Вашингтон, ранее «слившийся по тихой грусти» с уже почти начавшегося конфликта с Северной Кореей, рискнет сегодня бросить прямой вызов Москве и Пекину.
Так что, бравый флотоводец просто свихнулся?
А ведь именно так воспринято его выступление многими в мире. Однако трудно предположить, что душевнобольной ухитрился стать целым адмиралом. Неужели целью этого безумного заявления было стремление просто «попугать» мировую аудиторию? Но зачем?
«Сфера, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане, — это ракетная оборона, — сказал Ричардсон. — Собственно, у нас развернуты системы ПРО «Иджис» в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России».
Но ПРО в Румынии уже развернута, и на «мощный сигнал» Россия ответила размещением «Искандеров» в Калининградской области, заставив европейских союзников США изрядно напрячься. Как же Ричардсон собирается «нажать» на Россию и Китай теперь?
Возможно, в свете выхода США из ДРСМД речь идет об открытом размещении у рубежей наших стран ракетных систем средней и меньшей дальности наземного базирования? Но в этом случае разговоры о «первом ударе» и о необходимости «большей агрессии» станут дополнительным стимулом для европейских стран для согласия на размещение этих ракет. Ведь адмирал прямо заявил о намерении превратить их территорию в шахматную доску для «игры белыми фигурами» (таким эвфемизмом Ричардсон обозначил превентивные действия).
Можно, конечно, подумать, что своим выступлением командующий операциями ВМС решает свои, личные вопросы. Ведь не секрет, что антироссийская агрессивная риторика сегодня весьма востребована в США, и Ричардсон мог просто заниматься самопиаром. Возможно, что он намерен сменить военную карьеру на политическую. Да и на военном поприще репутация «тупого и решительного», как показывает практика, способствует продвижению по служебной лестнице.
Хотя, учитывая его должность, можно предположить, что выступление адмирала, которое он попытался логически привязать к событиям в Керченском проливе, может быть началом информационной подготовки к неким действиям ВМС США. Речь Ричардсона, как мы видим, укладывается в следующую схему: Москва проводит агрессивную политику и атаковала украинские катера в Керчинском проливе, и, чтобы прекратить подобные действия, необходимо «нажать» на Россию. Причем сделать это как можно более жестко и агрессивно.
Где американцы собираются «нажимать» на Россию? Провокации американских ВМС в акватории Черного моря маловероятны хотя бы в силу нашего доминирования в регионе и бессмысленности таких действий.
Месяц назад Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне о намерении военного ведомства США осуществить провокацию, аналогичную тем, что они устраивают в Южно-Китайском море, в районе Северного морского пути. Согласно данным издания, будет предпринята попытка прохода по нему американского военного корабля без обязательного предварительного уведомления и согласования. То есть практически в том же формате, что и попытка прорыва украинских катеров и буксира через Керченский пролив. Предполагается, что произойдет это летом, когда ледовая обстановка на СМП будет более благоприятная (с ледоколами у США «напряженка»).
Напомним, что Вашингтон пытается оспорить суверенитет нашей страны над Северным морским путем, большая часть которого проходит по нашим водам, и добиться признания его «международного статуса». За этим присутствует не только стремление лишить Россию контроля за этой важнейшей транспортной артерии и доходов от ее эксплуатации, но и сделать первый шаг к «интернационализации» богатств российского шельфа.
А при чем тут Китай? Напомним, что Пекин планирует интенсивное использование СМП для своих коммерческих перевозок в Европу, и, согласно его планам, в будущем году транзит грузов по нему должен составить 15% внешнеторгового оборота Китая. Уже запущено в оборот название «Северный шелковый путь». А пропагандистская машина США уже говорит о «чрезмерных и агрессивных притязаниях Москвы и Пекина на Арктику».
Таким образом, можно быть уверенным, что выступление Ричардсона не говорит о готовности США начать мировую войну.
Напомним, что американский флотоводец счел военную политику США пассивной, а приверженность Вашингтона договорам и нормам международного права чрезмерной, и призвал «проявлять больше агрессии» в отношении двух главных противников – РФ и КНР.
Джон Ричардсон отметил, что Россия «постоянно испытывает ВМС США опасными маневрами в воздухе и море».
Он предложил подумать, «как мы можем нажать первыми в нескольких регионах». «Думаю, — сказал он, — было бы замечательно, если бы мы заставили россиян и других соперников как-то реагировать на наш первый шаг. Есть определенное преимущество в том, чтобы играть, так сказать, белыми фигурами на шахматной доске».
Американский флотоводец призвал власти своей страны «перейти к наступлению» на Россию и Китай. Как сообщает издание Business Insider, Ричардсон уверен, что американской стороне необходимо проявлять «больше агрессии» в отношении этих двух стран.
Между тем назвать американские действия в отношении Москвы и Пекина пассивными крайне сложно. Непрерывные провокации ВМС США в Южно-Китайском море. Постоянные учения НАТО рядом с территорией нашей страны с весьма недвусмысленными легендами, предполагающими боевые действия против России. Постоянное «прощупывание» наших границ самолетами НАТО и кораблями альянса в Черном и Балтийском морях, вызывающее, как выразился Ричардсон, «опасные маневры в воздухе и на море» защитников наших рубежей.
Ну и, наконец, провокационные действия американских прокси вроде тех, которые мы наблюдали в Керченском проливе. Так что резонен вопрос: а куда еще агрессивнее? И как именно еще американцы планируют «нажать первыми», да еще сразу и на Китай, и на Россию, являющиеся крупнейшими военными державами?
Собственно, усилиями США и их союзников конфронтация с Россией и Китаем достигла такого уровня, а напряженность столь высока, что еще большая «активизация» агрессивных действий США будет означать переход к вооруженному столкновению и, соответственно, к войне. Из которой Вашингтон точно не выйдет победителем (если победители в такого рода конфликте вообще могут быть).
Отметим, что даже в недавней жесткой конфронтации с КНДР американцы при всей своей агрессивности и воинственной риторике очень старательно и, можно сказать, скрупулёзно соблюдали «красную линию», четко прочерченную Пхеньяном, и ее не пытались переходить. Напомним, что во время пусков северокорейских ракет американцы даже не пытались их перехватить, даже несмотря на то, что эта пассивность вызвала сомнения в способности такой перехват осуществить.
Надо сказать, что подобную же осторожность американцы проявляют и в отношении Ирана. Играя на грани фола, они, тем не менее, знают, где остановиться, не доводя ситуацию до точки невозврата. Отметим, что Иран не обладает ядерным оружием.
Так что в свете этого трудно предположить, что Вашингтон, ранее «слившийся по тихой грусти» с уже почти начавшегося конфликта с Северной Кореей, рискнет сегодня бросить прямой вызов Москве и Пекину.
Так что, бравый флотоводец просто свихнулся?
А ведь именно так воспринято его выступление многими в мире. Однако трудно предположить, что душевнобольной ухитрился стать целым адмиралом. Неужели целью этого безумного заявления было стремление просто «попугать» мировую аудиторию? Но зачем?
«Сфера, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане, — это ракетная оборона, — сказал Ричардсон. — Собственно, у нас развернуты системы ПРО «Иджис» в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России».
Но ПРО в Румынии уже развернута, и на «мощный сигнал» Россия ответила размещением «Искандеров» в Калининградской области, заставив европейских союзников США изрядно напрячься. Как же Ричардсон собирается «нажать» на Россию и Китай теперь?
Возможно, в свете выхода США из ДРСМД речь идет об открытом размещении у рубежей наших стран ракетных систем средней и меньшей дальности наземного базирования? Но в этом случае разговоры о «первом ударе» и о необходимости «большей агрессии» станут дополнительным стимулом для европейских стран для согласия на размещение этих ракет. Ведь адмирал прямо заявил о намерении превратить их территорию в шахматную доску для «игры белыми фигурами» (таким эвфемизмом Ричардсон обозначил превентивные действия).
Можно, конечно, подумать, что своим выступлением командующий операциями ВМС решает свои, личные вопросы. Ведь не секрет, что антироссийская агрессивная риторика сегодня весьма востребована в США, и Ричардсон мог просто заниматься самопиаром. Возможно, что он намерен сменить военную карьеру на политическую. Да и на военном поприще репутация «тупого и решительного», как показывает практика, способствует продвижению по служебной лестнице.
Хотя, учитывая его должность, можно предположить, что выступление адмирала, которое он попытался логически привязать к событиям в Керченском проливе, может быть началом информационной подготовки к неким действиям ВМС США. Речь Ричардсона, как мы видим, укладывается в следующую схему: Москва проводит агрессивную политику и атаковала украинские катера в Керчинском проливе, и, чтобы прекратить подобные действия, необходимо «нажать» на Россию. Причем сделать это как можно более жестко и агрессивно.
Где американцы собираются «нажимать» на Россию? Провокации американских ВМС в акватории Черного моря маловероятны хотя бы в силу нашего доминирования в регионе и бессмысленности таких действий.
Месяц назад Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне о намерении военного ведомства США осуществить провокацию, аналогичную тем, что они устраивают в Южно-Китайском море, в районе Северного морского пути. Согласно данным издания, будет предпринята попытка прохода по нему американского военного корабля без обязательного предварительного уведомления и согласования. То есть практически в том же формате, что и попытка прорыва украинских катеров и буксира через Керченский пролив. Предполагается, что произойдет это летом, когда ледовая обстановка на СМП будет более благоприятная (с ледоколами у США «напряженка»).
Напомним, что Вашингтон пытается оспорить суверенитет нашей страны над Северным морским путем, большая часть которого проходит по нашим водам, и добиться признания его «международного статуса». За этим присутствует не только стремление лишить Россию контроля за этой важнейшей транспортной артерии и доходов от ее эксплуатации, но и сделать первый шаг к «интернационализации» богатств российского шельфа.
А при чем тут Китай? Напомним, что Пекин планирует интенсивное использование СМП для своих коммерческих перевозок в Европу, и, согласно его планам, в будущем году транзит грузов по нему должен составить 15% внешнеторгового оборота Китая. Уже запущено в оборот название «Северный шелковый путь». А пропагандистская машина США уже говорит о «чрезмерных и агрессивных притязаниях Москвы и Пекина на Арктику».
Таким образом, можно быть уверенным, что выступление Ричардсона не говорит о готовности США начать мировую войну.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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