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Террористы ИГ будут выведены с восточного берега Евфрата

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Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) в ближайшие дни покинут окруженные курдскими отрядами два последних района на восточном берегу Евфрата в соответствии с достигнутыми договоренностями, передает ТАСС.

Террористы ИГ будут выведены с восточного берега Евфрата



По словам источника в сирийской оппозиции, недавно с остатками бандформирований, разгромленных близ Хаджина, было достигнуто соглашение, согласно которому они должны в течение двух ближайших дней покинуть восточный берег Евфрата и оправиться в район пустыни, граничащий с иракской провинцией Анбар.

По другим сведениям, террористы будут отправлены в район оазиса Эт-Танф.

В оппозиции сообщили также, что договоренность о выходе террористов достигнута под эгидой представителей западной коалиции.

Отмечается, что в настоящее время боевики контролируют территорию размером около 4 кв. км.

Напомним, в четверг директор информационной службы «Сил демократической Сирии» (СДС) Мустафа Бали заявил о готовящемся штурме двух последних форпостов ИГ. За последние недели, по его словам, из этих районов по гуманитарным коридорам было выведено около 20 тыс. мирных жителей. Ранее террористы использовали их в качестве живого щита.

В СДС этот штурм уже назвали «последней битвой с ИГ». Однако, судя по всему, ситуация изменилась.

Как сообщил на прошлой неделе Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе ударов западной коалиции по районам восточного берега реки Евфрат были уничтожены более 1,1 тыс. террористов. Также жертвами налетов стали 380 мирных жителей, в том числе 130 детей. Потери курдских отрядов составили около 600 бойцов.
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