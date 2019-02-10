Киев: пограничники РФ безосновательно отказывают украинцам во въезде

Мы официально обратились в пограничную службу РФ с просьбой объяснить причины таких действий, однако нам ответили, что на пункте пропуска всё нормально, и он работает в штатном режиме. То есть это такая обычная отписка, которая вовсе не объясняет причин,

Российские пограничники стали безосновательно отказывать украинцам во въезде в страну, сообщает канал 112 Украина со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.По словам Слободяна, в течение 3 дней пограничники, несущие службу на пункте пропуска «Нехотеевка» (напротив украинского пункта «Гоптовка») отказали во въезде в Россию около 100 украинцам. Причины отказа либо вовсе не объясняются, либо говорится о запрете въезда автомобилей с объемом двигателя более 2-х литров.Он уверен, что никакого нормативного акта о запрете въезда по таким основаниям в РФ не существует. Причем, это правило касается почему-то только украинцев.рассказал Слободян.Он также утверждает, что всех украинцев, которым отказано во въезде, пограничники снимали на видеокамеру, требуя от них признания, что те сами решили вернуться обратно и что к этому их никто не принуждал.В связи с этим, Слободян посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Россию.Напомним, в ноябре прошлого года Киев ввел ограничение на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Такой шаг объяснялся введением на Украине военного положения. Однако и по его окончании ситуация на границе не улучшилась: с начала 2019 года на территорию «незалежной» не смогли въехать более 1,1 тыс. граждан РФ.Кроме того, Петр Порошенко недавно заявил, что отдаст приказ погранслужбе не впускать в страну представителей РФ, которые должны прибыть на выборы украинского президента в качестве наблюдателей.