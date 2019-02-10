Киев: пограничники РФ безосновательно отказывают украинцам во въезде
Российские пограничники стали безосновательно отказывать украинцам во въезде в страну, сообщает канал 112 Украина со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.
По словам Слободяна, в течение 3 дней пограничники, несущие службу на пункте пропуска «Нехотеевка» (напротив украинского пункта «Гоптовка») отказали во въезде в Россию около 100 украинцам. Причины отказа либо вовсе не объясняются, либо говорится о запрете въезда автомобилей с объемом двигателя более 2-х литров.
Он уверен, что никакого нормативного акта о запрете въезда по таким основаниям в РФ не существует. Причем, это правило касается почему-то только украинцев.
Он также утверждает, что всех украинцев, которым отказано во въезде, пограничники снимали на видеокамеру, требуя от них признания, что те сами решили вернуться обратно и что к этому их никто не принуждал.
В связи с этим, Слободян посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Россию.
Напомним, в ноябре прошлого года Киев ввел ограничение на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Такой шаг объяснялся введением на Украине военного положения. Однако и по его окончании ситуация на границе не улучшилась: с начала 2019 года на территорию «незалежной» не смогли въехать более 1,1 тыс. граждан РФ.
Кроме того, Петр Порошенко недавно заявил, что отдаст приказ погранслужбе не впускать в страну представителей РФ, которые должны прибыть на выборы украинского президента в качестве наблюдателей.
По словам Слободяна, в течение 3 дней пограничники, несущие службу на пункте пропуска «Нехотеевка» (напротив украинского пункта «Гоптовка») отказали во въезде в Россию около 100 украинцам. Причины отказа либо вовсе не объясняются, либо говорится о запрете въезда автомобилей с объемом двигателя более 2-х литров.
Он уверен, что никакого нормативного акта о запрете въезда по таким основаниям в РФ не существует. Причем, это правило касается почему-то только украинцев.
Мы официально обратились в пограничную службу РФ с просьбой объяснить причины таких действий, однако нам ответили, что на пункте пропуска всё нормально, и он работает в штатном режиме. То есть это такая обычная отписка, которая вовсе не объясняет причин,рассказал Слободян.
Он также утверждает, что всех украинцев, которым отказано во въезде, пограничники снимали на видеокамеру, требуя от них признания, что те сами решили вернуться обратно и что к этому их никто не принуждал.
В связи с этим, Слободян посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Россию.
Напомним, в ноябре прошлого года Киев ввел ограничение на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Такой шаг объяснялся введением на Украине военного положения. Однако и по его окончании ситуация на границе не улучшилась: с начала 2019 года на территорию «незалежной» не смогли въехать более 1,1 тыс. граждан РФ.
Кроме того, Петр Порошенко недавно заявил, что отдаст приказ погранслужбе не впускать в страну представителей РФ, которые должны прибыть на выборы украинского президента в качестве наблюдателей.
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- https://kh.vgorode.ua
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