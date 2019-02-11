Станет ли Венесуэла следующей жертвой насильственной смены режима?

Эксперты отмечают, что США предпочитают бороться против неугодных стран при помощи так называемых конфликтов низкой интенсивности, а не полномасштабных войн. Лишь в периоды крайней самоуверенности американские стратеги развязывали разрушительные и катастрофические войны: от Кореи и Вьетнама до Афганистана и Ирака. После войны в Ираке США вновь вернулись к «конфликту низкой интенсивности» в соответствии с лицемерно называемой «доктриной сдержанности» Барака Обамы.При предыдущем президенте спецслужбы США позаботились о том, чтобы человеческие жертвы несли афганцы, сирийцы, иракцы, сомалийцы, ливийцы, украинцы, йеменцы и другие народы, но не американцы. Специалисты по планированию операций в США цинично подразумевают под конфликтом низкой интенсивности то, что он менее «интенсивен» для американцев.В конце января президент Афганистана Гани заявил, что с тех пор, как он вступил в должность в 2014 году, было убито 45 000 служащих афганских сил безопасности по сравнению с 72 военнослужащими США и НАТО. Это несоответствие характерно для любой нынешней войны, к которой имеют отношение США.Однако это не означает, что теперь американцы предпринимают меньше усилий, чтобы свергнуть правительства, которые противостоят империализму, особенно если эти страны обладают огромные запасы нефти. Неслучайно двумя основными целями нынешних операций по смене режима в США являются Иран и Венесуэла, две из четырех стран с крупнейшими в мире запасами жидкой нефти.На практике «конфликт низкой интенсивности» включает в себя четыре инструмента смены режима: санкции, пропаганда, тайная война и воздушная бомбардировка. В Венесуэле США использовали первые две опции; третья и четвертая теперь обсуждаются практически официально, поскольку экономическая и информационная война позволили создать хаос, но пока не свергли правительство.Правительство США выступает против законного правительства Венесуэлы после избрания президентом страны Уго Чавеса в 1998 году. Чавес пользовался большой популярностью среди рабочего класса за его выдающиеся социальные программы, которые помогли миллионам людей избавиться от нищеты. В период с 1996 по 2010 гг. уровень крайней бедности упал с 40% до 7%. Правительство также существенно продвинулось в обеспечении здравоохранения и образования.После смерти Чавеса в 2013 году Венесуэла впала в экономический кризис, вызванный резким падением цен на нефть. Нефтяная промышленность обеспечивает 95% экспорта Венесуэлы, поэтому страна в первую очередь нуждалась в международном финансировании для покрытия огромного дефицита бюджета. Стратегическая цель санкций США – усугубить экономический кризис, лишив Каракас доступа к контролируемой Вашингтоном международной финансовой системе.Блокирование средств нефтеперерабатывающей компании Citgo также лишает Венесуэлу миллиарда долларов ежегодного дохода, который она ранее получала от экспорта, переработки и розничной продажи бензина. В целом санкции США направлены на то, чтобы «заставить кричать экономику» Венесуэлы (так президент Никсон описал цель ограничительных мер США против Чили после избрания президентом страны Сальвадора Альенде в 1970 г.). В результате с 2014 г. экономика Венесуэлы сократилась примерно вдвое, что является беспрецедентным падением для современного государства в мирное время.31 января специальный докладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идрис Джазаири выступил с заявлением, в котором осудил «принуждение» со стороны внешних держав как «нарушение всех норм международного права». «Санкции, которые могут привести к голоду и нехватка медицинских средств не является ответом на кризис в Венесуэле», – отметил Джазаири. Он добавил, что «ускорение экономического и гуманитарного кризиса… не является основой для мирного урегулирования споров».В то время как венесуэльцы страдают от бедности, болезней, недоедания и открытых угроз войны со стороны официальных лиц США, те же самые американские чиновники и их корпоративные спонсоры смотрят на Венесуэлу как на золотую жилу, если они смогут поставить латиноамериканское государство на колени, Венесуэле светит экстренная распродажа ее нефтяной промышленности иностранным компаниям и приватизация многих других секторов экономики.Правительство США утверждает, что действует в интересах венесуэльского народа, но более 80 процентов жителей страны, включая многих, кто не поддерживает Мадуро, против разрушительных экономических санкций, а 86% против международной военной интервенции.Нынешнее поколение американцев уже видело, как бесконечные санкции, перевороты и войны, инициированные правительством, приводят к насилию, нищете и хаосу. Мексика, Уругвай, Ватикан и многие другие страны привержены дипломатическим, чтобы помочь народу Венесуэлы разрешить внутренние разногласия и найти мирный выход из кризиса. Самый эффективный способ, которым США действительно могут помочь, – это прекратить заставлять венесуэльскую экономику и народ «кричать», отменив санкции и отказавшись от операции по смене режима в Венесуэле. Но единственное, что может вызвать такие тектонические изменения в политике США, это общественное возмущение и международная солидарность с народом Венесуэлы.