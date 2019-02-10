РФ предложила Совбезу ООН свой проект резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер и поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео,

Постпредство России внесет в СБ ООН собственный проект резолюции по урегулированию ситуации в Венесуэле в ответ на американский вариант, передает ТАСС говорится в российском проекте резолюции.В свою очередь американский вариант документа призывает к отмене результатов президентских выборов прошлого года и проведению новых. В нем предлагается немедленно начать политический процесс, ведущий к прозрачным выборам при участии международных наблюдателей.По словам источника агентства оба варианта проекта в настоящее время находятся на рассмотрении экспертов и пока не внесены на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Он добавил, что консультации на этот счет пройдут в начале следующей недели.При этом собеседник отметил, что проект российской резолюции поддерживается законными властями Венесуэлы.Напомним, в пятницу в столице Уругвая Монтевидео состоялась первая встреча Международной контактной группы по урегулированию в Венесуэле. На встречу приехали представители ряда стран Евросоюза, Боливии, Коста-Рики, Эквадора и Уругвая. Законные власти Венесуэлы и оппозиция страны своих представителей на мероприятие не направляли.Страны-участницы договорились в Монтевидео искать мирное решение для урегулирования кризиса в Боливарианской Республике.