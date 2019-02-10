Антонов: контакты с США налаживаем, несмотря на антироссийскую истерию

Нам удалось установить хорошие контакты в Госдепартаменте, в Белом доме, в других американских ведомствах,

Российским дипломатам удалось установить рабочие контакты с нынешней американской администрацией, несмотря на сохранение в Вашингтоне антироссийских настроений, передает ТАСС заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.По его словам, кропотливая работа со всеми официальными лицами, кто готов к разговору с россиянами, продолжается.сказал Антонов.Он сообщил, что дипломаты работают сегодня над тем, чтобы добиться бесперебойного функционирования российских учреждений в США, а также возврата захваченной российской собственности.Посол выразил надежду, что «токсичная русофобская пыль в Вашингтона осядет» и стороны вернутся к нормальным прагматичным отношениям. От этого, по его словам, зависит не только благополучие двух стран, но Судьбы мира.2018 год Антонов назвал годом «упущенных возможностей». Болезненные выпады в адрес Москвы создавали дополнительные трудности для работы дипломатов в США. Тяжелым ударом стала высылка 60 сотрудников российской дипмиссии. Не ослабевает и экономическое давление на Россию.Он отметил, что сами американцы оценивают состояние отношений как «хуже некуда»: почти все механизмы коммуникации, с таким трудом созданные за последние 10 лет, разрушены или заморожены.На этом фоне Москва считает крайне полезными имевшие место в последнее время контакты между должностными лицами России и США. Так, в декабре 2018-го восстановлен диалог по контртеррористической деятельности на уровне заместителей глав МИД; на высоком уровне между представителями МИД РФ и Госдепа начались консультации по сирийской проблематике.Очень важны контакты по линии министерств обороны. Сохраненный канал общения между ведомствами сегодня стал многоуровневым. Особо стоит отметить профессиональный разговор между начальником Генштаба Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов Джозефом Данфордом.Сообщается, разговор между ними, в основном, ограничивается сирийской проблемой, хотя, по моему твердому убеждению, вопросов для обсуждения куда больше, чем деконфликтинг на территории Сирии, добавил Антонов.