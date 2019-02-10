Антонов: контакты с США налаживаем, несмотря на антироссийскую истерию
Российским дипломатам удалось установить рабочие контакты с нынешней американской администрацией, несмотря на сохранение в Вашингтоне антироссийских настроений, передает ТАСС заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.
По его словам, кропотливая работа со всеми официальными лицами, кто готов к разговору с россиянами, продолжается.
Он сообщил, что дипломаты работают сегодня над тем, чтобы добиться бесперебойного функционирования российских учреждений в США, а также возврата захваченной российской собственности.
Посол выразил надежду, что «токсичная русофобская пыль в Вашингтона осядет» и стороны вернутся к нормальным прагматичным отношениям. От этого, по его словам, зависит не только благополучие двух стран, но Судьбы мира.
2018 год Антонов назвал годом «упущенных возможностей». Болезненные выпады в адрес Москвы создавали дополнительные трудности для работы дипломатов в США. Тяжелым ударом стала высылка 60 сотрудников российской дипмиссии. Не ослабевает и экономическое давление на Россию.
Он отметил, что сами американцы оценивают состояние отношений как «хуже некуда»: почти все механизмы коммуникации, с таким трудом созданные за последние 10 лет, разрушены или заморожены.
На этом фоне Москва считает крайне полезными имевшие место в последнее время контакты между должностными лицами России и США. Так, в декабре 2018-го восстановлен диалог по контртеррористической деятельности на уровне заместителей глав МИД; на высоком уровне между представителями МИД РФ и Госдепа начались консультации по сирийской проблематике.
Очень важны контакты по линии министерств обороны. Сохраненный канал общения между ведомствами сегодня стал многоуровневым. Особо стоит отметить профессиональный разговор между начальником Генштаба Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов Джозефом Данфордом.
Сообщается, разговор между ними, в основном, ограничивается сирийской проблемой, хотя, по моему твердому убеждению, вопросов для обсуждения куда больше, чем деконфликтинг на территории Сирии, добавил Антонов.
По его словам, кропотливая работа со всеми официальными лицами, кто готов к разговору с россиянами, продолжается.
Нам удалось установить хорошие контакты в Госдепартаменте, в Белом доме, в других американских ведомствах,сказал Антонов.
Он сообщил, что дипломаты работают сегодня над тем, чтобы добиться бесперебойного функционирования российских учреждений в США, а также возврата захваченной российской собственности.
Посол выразил надежду, что «токсичная русофобская пыль в Вашингтона осядет» и стороны вернутся к нормальным прагматичным отношениям. От этого, по его словам, зависит не только благополучие двух стран, но Судьбы мира.
2018 год Антонов назвал годом «упущенных возможностей». Болезненные выпады в адрес Москвы создавали дополнительные трудности для работы дипломатов в США. Тяжелым ударом стала высылка 60 сотрудников российской дипмиссии. Не ослабевает и экономическое давление на Россию.
Он отметил, что сами американцы оценивают состояние отношений как «хуже некуда»: почти все механизмы коммуникации, с таким трудом созданные за последние 10 лет, разрушены или заморожены.
На этом фоне Москва считает крайне полезными имевшие место в последнее время контакты между должностными лицами России и США. Так, в декабре 2018-го восстановлен диалог по контртеррористической деятельности на уровне заместителей глав МИД; на высоком уровне между представителями МИД РФ и Госдепа начались консультации по сирийской проблематике.
Очень важны контакты по линии министерств обороны. Сохраненный канал общения между ведомствами сегодня стал многоуровневым. Особо стоит отметить профессиональный разговор между начальником Генштаба Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов Джозефом Данфордом.
Сообщается, разговор между ними, в основном, ограничивается сирийской проблемой, хотя, по моему твердому убеждению, вопросов для обсуждения куда больше, чем деконфликтинг на территории Сирии, добавил Антонов.
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- https://twitter.com/lapin_vova
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